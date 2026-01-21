Izrečena kazna za ubistvo bivšeg premijera

Japanac Tetsua Jamagami, koji je optužen za ubistvo bivšeg premijera Japana Šinza Abea, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu, javlja Rojters.

Agencija piše da je presuda donesena na osnovu težine zločina, ali i priznanja Jamagamija /45/ da je pucao u Abea /67/ tokom kampanje u gradu Nara u Japanu u julu 2022. godine.

Sudija Šiniči Tanaka nazvao je ubistvo Abea "užasnim", uz napomenu da je "jasno da je upotreba vatrenog oružja u velikoj masi ekstremno opasan i gnusan zločin".

Presuda je u skladu sa zahtjevom tužilaštva, dok je odbrana zahtijevala kaznu "ne dužu od 20 godina".