Izdato upozorenje: Spremna dva Orešnika

Izvor:

B92

21.01.2026

11:29

Komentari:

1
Foto: screenshot / x

Ukrajinske obavještajne službe upozorile su da postoji mogućnost da Rusija lansira dva supersonična projektila "Orešnik" u narednih pet dana, objavljeno je na profilu "Military Observer" na društvenoj mreži Iks.

Navodno, upozorenje važi za period od 21. januara, odnosno od danas, pa do 26. januara. Upozorenje je takođe izdato i na Telegram kanalima koji monitorišu dešavanja u Ukrajini.

Kako se dalje ističe, zbog tog upozorenja Ukrajina je u visokom stanju pripravnosti.

Ističe se i da ukrajinski obavještajci još uvijek nemaju precizne podatke o tome da li se radi o lansiranju u okviru testiranja "Orešnika", ili će pak ta hipersonična raketa biti ispaljena na ciljeve u Ukrajini.

Ruske snage su upotrijebile su posljednji put rakete "Orešnik" u masovnom napadu na ključne ciljeve u Ukrajini u noći između 8. i 9. januara, a napade je potvrdilo rusko Ministarstvo odbrane.

Tada su pogođeni ključni infrastrukturni i energetski objekti u Kijevu i Lavovu, što je ostavilo na stotine hiljada ljudi bez struje po niskim zimskim temperaturama.

Ukrajinska bezbjednosna služba (SBU) saopštila je da se ruski napad raketom "Orešnik" na zapadnu Lavovsku oblast tretira kao ratni zločin.

"Orešnik" je inače hipersonična raketa srednjeg dometa, sposobna da uspješno izbjegava većinu najbolji protivvazdušnih sistema, što, kako navodi "Military observer" ovo poslednje upozorenje stavlja u rang "veoma ozbiljnog".

Orešnik

Rusija

Ukrajina

Komentari (1)
