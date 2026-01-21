Logo
Large banner

Dvoje povrijeđenih u teškom sudaru

Izvor:

ATV

21.01.2026

10:57

Komentari:

0
Двоје повријеђених у тешком судару

Dvije osobe, od kojih jedna teže, povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik - Tuzla, u mjestu Glumina, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Teško je povrijeđena žena čiji su inicijali Z.R. koja je bila suvozač u automobilu “golf”, dok je vozač S.R. iz Zvornika lakše povrijeđen, konstatovali su ljekari Bolnice Zvornik.

U ovoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče oko 17 časova, učestvovao je i automobil “škoda” kojim je upravljao M.Č. iz Zvornika.

Policija je izvršila uviđaj i obavijestila dežurnog tužioca Okružnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio da bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

Banja Luka

Moto Fest Banjaluka 2026: Dva dana vrhunskog rokenrola na tvrđavi Kastel

1 h

0
Хаос на улазу у Брчко: Сударило се пет возила

Hronika

Haos na ulazu u Brčko: Sudarilo se pet vozila

1 h

0
Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру

Republika Srpska

Ana Trišić Babić vratila zakone o pušenju i "sezoncima" u ponovnu proceduru

1 h

1
Алмир Зулић

Hronika

Podignuta optužnica protiv Komšićevog ministra

2 h

0

Više iz rubrike

Потврђена оптужница против мушкарца који је пио са братом па га покушао убити

Hronika

Potvrđena optužnica protiv muškarca koji je pio sa bratom pa ga pokušao ubiti

1 h

0
Хаос на улазу у Брчко: Сударило се пет возила

Hronika

Haos na ulazu u Brčko: Sudarilo se pet vozila

1 h

0
Алмир Зулић

Hronika

Podignuta optužnica protiv Komšićevog ministra

2 h

0
Горио угоститељски објекат у Петрову

Hronika

Gorio ugostiteljski objekat u Petrovu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

44

Od danas na snazi nove cijene goriva

12

43

Tuga u domu Zvezde Granda, pevač van sebe od bola

12

40

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

12

33

Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

12

28

Putin se sutra sastaje sa Vitkofom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner