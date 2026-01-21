Dvoje povrijeđenih u teškom sudaru

Dvije osobe, od kojih jedna teže, povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik - Tuzla, u mjestu Glumina, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Teško je povrijeđena žena čiji su inicijali Z.R. koja je bila suvozač u automobilu “golf”, dok je vozač S.R. iz Zvornika lakše povrijeđen, konstatovali su ljekari Bolnice Zvornik.

U ovoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče oko 17 časova, učestvovao je i automobil “škoda” kojim je upravljao M.Č. iz Zvornika.

Policija je izvršila uviđaj i obavijestila dežurnog tužioca Okružnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio da bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.