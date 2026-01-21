Ana Trišić Babić vratila zakone o pušenju i "sezoncima" u ponovnu proceduru

Tri zakona usvojena na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić nije potpisala i oni su vraćeni u ponovnu proceduru, potvrđeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Jedan od tih zakona koji je ostao bez potpisa na predsjedničkom ukazu je i onaj o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

"Naime, v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić zakon je vratila u ponovnu proceduru u Narodnu skupštinu i on će biti razmatran na jednoj od narednih sjednica. Obrazloženje o razlozima vraćanja zakona Narodnoj skupštini biće dostavljeno do sjednice na kojoj će se zakon naći", navode iz Narodne skupštine.

I iz Službenog glasnika Republike Srpske za "BL portal" su potvrdili da zakon do njih nije ni stigao, pa tako nije ni objavljen.

Podsjetimo, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske 24. decembra prošle godine usvojili su Prijedlog zakona o zaštiti stanovništva od duvanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, a kojim se, između ostalog, uvodi zabrana pušenja u zatvorenom prostoru, a lica koja ovo prekrše biće kažnjena od 1.000 do 2.000 KM.

Zabrana je trebalo da stupi na snagu za godinu dana.

Po Ustavu predsjednik Republike ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od dana njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku predsjednik Republike može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odlučuje o zakonu. Ako isti zakon opet bude usvojen u Narodnoj skupštini predsjednik Republike je dužan da ga proglasi.

Još dva zakona vraćena poslanicima

Kada je riječ o zakonima usvojenim na 17. redovnoj sjednici Narodne skupštine, ponovo su u skupštinu iz Palate Republike na odlučivanje vraćeni i Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.

Zakon o sezoncima je naišao na kritike u javnosti nakon usvajanja kada se saznalo da zabranjuje neoporeziv rad u sezonskim poljoprivrednim poslovima svima osim supružnicima, djeci i roditeljima u jednom domaćinstvu. Čule su se ocjene da će po tom zakonu tetke, strine i ostala rodbina, zetovi i komšije koji dolaze u pomoć na sjetvu, žetvu ili svinjokolj, morati biti dan ranije prijavljeni u Poresku upravu Republike Srpske i na njihov rad će se morati uplatiti doprinosi.

Izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske su predviđale da se kazna zatvora do jedne godine može zamijeniti u novčanu kaznu ili rad u javnom interesu ukoliko to sud odobri. Tokom skupštinske rasprave isticano je da će se prilikom odluke o zamjeni kazne zatvora cijeniti ličnost osuđenog lica, odnos prema krivičnom djelu i spremnost da se nadoknadi šteta.