Nova fiskalizacija daje rezultate: Manje prekršajnih naloga

3.673 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, 2.041 prekršajni nalog, 26 poreskih obveznika dobilo je mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti, to je epilog uvođenja nove fiskalizacije za 2025. godinu. U 2024. godini izdato je 1.388 prekršajnih naloga, tačnije 653 manje nego prošle godine.

"Poređenjem podataka iz 2025. i 2024. godine može se zaključiti da su inspektori Poreske uprave u 2025. godini u kojoj je završen prelazak na novi sistem fiskalizacije, izvršili manje kontrola izdavanja računa, ali su i sa manje izvršenih kontrola ostvarili bolji finansijski efekat i izdali više prekršajnih naloga, što se između ostalog može smatrati jednim od pozitivnih efekata nove fiskalizacije u Srpskoj", saopšteno je iz Poreske uprave.

Manje kontrola, bolji finansijski efekat

Izvršeno je manje kontrola ali je ostvaren bolji finansijski efekat i izdato je više prekršajnih naloga. Nova fiskalizacija je uticala najviše na zanatske firme. Žana Arsić, iz Zanatsko preduzetničke komore kaže da se još navikavaju na fiskalne kase i da očekuju dodatnu pomoć Vlade Srpske kad je u pitanju servisiranje.

"Imamo drugi član zakona koji predviđa da u nepredviđenim okolnostima kasa može biti ugašena pet dana i da se retroaktivno unose podaci moramo definisati sve to sa terena. Ljudi u ministarstvu i u poreskoj upravi moraju imati razumijevanja za ono što se dešava na terenu", kaže Žana Arsić, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Banjaluka.

Kontrola zarad ravnopravnosti

Poslovna zajednica smatra da je važno da se vrše kontrole da bi svi subjekti na tržištu poslovali ravnopravno.

"Jasno je da ako rastu iznosi sredstava koja se prikupljaju na osnovu kazni da se radi o tome da poreski obveznici nisu poslovali u skladu sa zakonom i da imamo značajan broj subjekata koji se sada pojavljuju kroz proces fiskalizacije. I to je jako bitno da bi svi drugi subjekti koji posluju u skladu sa zakonom poslovali na ravnopravnim osnovama sa ostalima koji učestvuju u poslovanju", kaže Saša Aćić iz Unije poslodavaca Republike Srpske.

Ekonomisti kažu da sistem fiskalizacije neće uticati na eventualno zatvaranje malih privrednika i njihovih djelatnosti, nego će doprinijeti smanjenju sive zone poslovanja.

"Poreska uprava je kroz izmjene zakona o fiskalizaciji omogućila da na mnogo jednostavniji način i uz pomoć tehnoloških inovacija da inspektori imaju bolji uvid u registrovane privredne subjekte", kaže Vesna Novaković, ekonomista.

Novom fiskalizacijom u Srpskoj odvija se u fazama, prva grupa obveznika oko 27.000 fiskalizovano je a očekuje se još oko 29 000 obveznika. Sistem je modernizovan, a poreski obveznici su dobili fiskalne kase na korišćenje od Vlade Srpske besplatno uz mjesečni trošak održavanja u iznosu od 34 marke.