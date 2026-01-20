Logo
Large banner

Nova fiskalizacija daje rezultate: Manje prekršajnih naloga

Autor:

Bojana Vinčić

20.01.2026

19:52

Komentari:

0
Нова фискализација даје резултате: Мање прекршајних налога

3.673 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, 2.041 prekršajni nalog, 26 poreskih obveznika dobilo je mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti, to je epilog uvođenja nove fiskalizacije za 2025. godinu. U 2024. godini izdato je 1.388 prekršajnih naloga, tačnije 653 manje nego prošle godine.

"Poređenjem podataka iz 2025. i 2024. godine može se zaključiti da su inspektori Poreske uprave u 2025. godini u kojoj je završen prelazak na novi sistem fiskalizacije, izvršili manje kontrola izdavanja računa, ali su i sa manje izvršenih kontrola ostvarili bolji finansijski efekat i izdali više prekršajnih naloga, što se između ostalog može smatrati jednim od pozitivnih efekata nove fiskalizacije u Srpskoj", saopšteno je iz Poreske uprave.

Manje kontrola, bolji finansijski efekat

Izvršeno je manje kontrola ali je ostvaren bolji finansijski efekat i izdato je više prekršajnih naloga. Nova fiskalizacija je uticala najviše na zanatske firme. Žana Arsić, iz Zanatsko preduzetničke komore kaže da se još navikavaju na fiskalne kase i da očekuju dodatnu pomoć Vlade Srpske kad je u pitanju servisiranje.

Хитна помоћ

Društvo

Nema više tek tako u Hitnu pomoć! Stigla su nova pravila

"Imamo drugi član zakona koji predviđa da u nepredviđenim okolnostima kasa može biti ugašena pet dana i da se retroaktivno unose podaci moramo definisati sve to sa terena. Ljudi u ministarstvu i u poreskoj upravi moraju imati razumijevanja za ono što se dešava na terenu", kaže Žana Arsić, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Banjaluka.

Kontrola zarad ravnopravnosti

Poslovna zajednica smatra da je važno da se vrše kontrole da bi svi subjekti na tržištu poslovali ravnopravno.

празне полице маркета

Društvo

Prazne police marketa realna prijetnja: Dan "D" 26. januar

"Jasno je da ako rastu iznosi sredstava koja se prikupljaju na osnovu kazni da se radi o tome da poreski obveznici nisu poslovali u skladu sa zakonom i da imamo značajan broj subjekata koji se sada pojavljuju kroz proces fiskalizacije. I to je jako bitno da bi svi drugi subjekti koji posluju u skladu sa zakonom poslovali na ravnopravnim osnovama sa ostalima koji učestvuju u poslovanju", kaže Saša Aćić iz Unije poslodavaca Republike Srpske.

Ekonomisti kažu da sistem fiskalizacije neće uticati na eventualno zatvaranje malih privrednika i njihovih djelatnosti, nego će doprinijeti smanjenju sive zone poslovanja.

vrs vidovdan

Republika Srpska

100 miliona KM za borce: Traži se i banjsko liječenje, penzija sa 60 godina

"Poreska uprava je kroz izmjene zakona o fiskalizaciji omogućila da na mnogo jednostavniji način i uz pomoć tehnoloških inovacija da inspektori imaju bolji uvid u registrovane privredne subjekte", kaže Vesna Novaković, ekonomista.

Novom fiskalizacijom u Srpskoj odvija se u fazama, prva grupa obveznika oko 27.000 fiskalizovano je a očekuje se još oko 29 000 obveznika. Sistem je modernizovan, a poreski obveznici su dobili fiskalne kase na korišćenje od Vlade Srpske besplatno uz mjesečni trošak održavanja u iznosu od 34 marke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

fiskalizacija

rezultati

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Stanovnici Grenlanda upozoreni: Spremite se za moguću invaziju

50 min

0
Обрачун који је запалио свијет: Пљуште критике на рачун организатора

Ostali sportovi

Obračun koji je zapalio svijet: Pljušte kritike na račun organizatora

1 h

0
ЕУ одговара на Трампове пријетње: Обустављају важан трговински споразум?

Svijet

EU odgovara na Trampove prijetnje: Obustavljaju važan trgovinski sporazum?

1 h

0
Трамп објавио приватне поруке Макрона: Шта је рекао, а шта је мислио?

Svijet

Tramp objavio privatne poruke Makrona: Šta je rekao, a šta je mislio?

1 h

0

Više iz rubrike

100 милиона КМ за борце: Тражи се и бањско лијечење, пензија са 60 година

Republika Srpska

100 miliona KM za borce: Traži se i banjsko liječenje, penzija sa 60 godina

1 h

2
Додиков предмет ускоро пред Стразбуром

Republika Srpska

Dodikov predmet uskoro pred Strazburom

1 h

0
Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

Republika Srpska

Košarac: Spremni smo da predložimo uvođenje zaštitnih mjera

6 h

0
Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske na slavi mitropolita banjalučkog Jefrema

8 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Loto rezultati 6. kola (20. januar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

01

Blagi porast rođenih beba u Bijeljini

19

57

Trenutak istorije! Evropa je upravo odgovorila Trampu i Americi

19

52

Nova fiskalizacija daje rezultate: Manje prekršajnih naloga

19

42

Stanovnici Grenlanda upozoreni: Spremite se za moguću invaziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner