Dodikov predmet uskoro pred Strazburom

Pravni tim Milorad Dodika pripremio je apelaciju koju će narednih dana uputiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, a na presudu Suda BiH, kojom je Dodiku izrečena kazna zatvora od godinu dana i šest godina zabrane političkog djelovanja. Ako budu sudili po pravdi i objektivnosti, očekujem da ovaj sud žalbu uvaži – rekao je Milorad Dodik za ATV.

"Ako zaprime i ako to vide, nema tu drugog izlaza nego da ponište to sve, ali imajući u vidu da se sve to politizira i postaje politiko tijelo, a ne sudska tijela, ne mogu da kažem da nešto očekujem sa sigurnošću, ali je veoma važno u mom političkom slučaju da i tu instancu iskoristimo", rekao je Dodik.

Neobična praksa suda u Strazburu u slučaju BiH

Do sada se pokazalo da Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ima neobičnu praksu kada je BiH u pitanju, mada kada je riječ o ovoj apelaciji i te kako za njih posla ima, jer je u sudskom potupku, kako Suda Bih, tako i Ustavnog suda Bih bilo dosta povreda po osnovu Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Prije svega, treba podsjetiti da predsjednik Republike Srpske nije osuđen zato što nije poštovao zakon koji je usvojen u parlamentu, već zbog nametnute odluke nelegitimnog Kristijana Šmita.

"Mislim da će Sud preći preko činjenice i neće raspravljati o visokom predstavniku, ali zato u obrazloženju sudske presude gdje s ene pozivate i ne zasnivate se na dokazima, ni na zakonu koji je donio parlament, nego pojedinac koji nema ovlaštenja. O tome bi Sud trebao da vodi i te kako računa. To su veoma bitni argumenti, koje bi Sud trebalo da uzme i da uvaži ovu apelaciju", kaže Miljkan Pucar, advokat.

Teško je da možemo očekivati da će se Evropski sud za ljudska prava baviti time može li OHR ili ne donositi zakone i nametati odluke, ali svakako treba skrenuti pažnju na nedemokratski način donošenja zakona u BiH, stav je pravnika. Akcenat u apelaciji koja se šalje u Strazbur treba staviti na srazmjere sankcija koje trpi Milorad Dodik, jer mu je zabranjeno obavljanje javne funkcije, a bilo je i pokušaja da mu se zabrani i da bude predsjednik političke partije.

"Zato bi se moglo reći da su sve posljedice osuda nesrazmjerne i da stavljaju pretjeran teret na gospodina Dodika i na njegovu slobodu udruživanja. Ovdje posebno treba imati na umu da je krivično djelo za koje je osuđen gospodin Dodik po svojoj suštini političkog karaktera, a da su osude za takva djela uvijek osjetljive sa aspekta zakonitosti“, kaže Igor Popović, pravnik.

Pravni tim Milorada Dodika odlučio je da pravdu u Evropskom sudu za ljudska prava potraži nakon što je Ustavni sud BiH odbio apelacije Milorada Dodika i tako potvrdio presudu Suda BiH.