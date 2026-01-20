Logo
Large banner

Obračun koji je zapalio svijet: Pljušte kritike na račun organizatora

Izvor:

ATV

20.01.2026

18:52

Komentari:

0
Обрачун који је запалио свијет: Пљуште критике на рачун организатора
Foto: Youtube/Jesse James West

Popularni američki fitnes influenser i jutjuber, Džesi Džejms Vest (Jesse James West), ponovo se našao u centru pažnje nakon što je objavio video koji je podigao veliku prašinu. U svom najnovijem eksperimentu, organizovao je takmičenje pod nazivom „Patuljak protiv žena“, stavljajući na test fizičku snagu, borbene vještine i izdržljivost.

Snaga iznad predrasuda

Glavna zvijezda ovog izazova bio je Mini Majk (Mini Mike), poznati bodibilder i sportista niskog rasta, koji je već godinama redovan gost na Vestovom kanalu. Nasuprot njega stajalo je nekoliko izuzetno spremnih djevojaka iz svijeta fitnesa i borilačkih vještina.

Takmičari su se ogledali u nizu disciplina:

  • Testovi apsolutne snage: Potisak sa klupe i mrtvo dizanje.
  • Agilnost i brzina: Poligoni sa preprekama.
  • Direktan okršaj: Rvanje u ringu gdje su se testirale tehnike obaranja.

Zabava ili kontroverza?

Iako su naslovi Vestovih videa često na ivici senzacionalizma, sama suština ovog izazova bila je da pokaže nevjerovatnu relativnu snagu koju posjeduje Mini Majk. Publika je podijeljena – dok jedan dio gledalaca smatra da je format pomalo bizaran, većina ističe kako Vest na ovaj način promoviše inkluzivnost kroz humor i sport.

„Cilj je bio da pokažemo da snaga ne dolazi uvijek u paketu koji očekujete. Mini Majk je istinska zvijera i ove djevojke su to osjetile na svojoj koži“, poručio je Vest u video snimku.

Milionski pregledi

Ovaj video je u rekordnom roku prikupio milione pregleda na platformama YouTube i TikTok, učvrstivši Vestovu poziciju kao jednog od najkreativnijih, ali i najkontroverznijih stvaralaca u fitnes industriji današnjice. Još jednom je dokazano da su neobični dueli formula za zagarantovan viralni uspjeh.

Podijeli:

Tagovi:

bodibilderka

takmičenje

jutjuber

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЕУ одговара на Трампове пријетње: Обустављају важан трговински споразум?

Svijet

EU odgovara na Trampove prijetnje: Obustavljaju važan trgovinski sporazum?

1 h

0
Трамп објавио приватне поруке Макрона: Шта је рекао, а шта је мислио?

Svijet

Tramp objavio privatne poruke Makrona: Šta je rekao, a šta je mislio?

1 h

0
Ово су најјаче војске свијета: Србија доминантна у региону

Svijet

Ovo su najjače vojske svijeta: Srbija dominantna u regionu

2 h

0
Бешлагић се огласио из болнице: "То је однијело многе наше људе са естраде"

Scena

Bešlagić se oglasio iz bolnice: "To je odnijelo mnoge naše ljude sa estrade"

2 h

0

Više iz rubrike

Немања Илић објавио крај репрезентативне каријере

Ostali sportovi

Nemanja Ilić objavio kraj reprezentativne karijere

5 h

0
Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке

Ostali sportovi

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

22 h

0
Ватерполо

Ostali sportovi

Spektakl u Beogradu: Grčka "potopila" Italiju – šta to znači za Srbiju?

1 d

0
Рукометаши Србије

Ostali sportovi

Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Loto rezultati 6. kola (20. januar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

01

Blagi porast rođenih beba u Bijeljini

19

57

Trenutak istorije! Evropa je upravo odgovorila Trampu i Americi

19

52

Nova fiskalizacija daje rezultate: Manje prekršajnih naloga

19

42

Stanovnici Grenlanda upozoreni: Spremite se za moguću invaziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner