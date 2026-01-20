Obračun koji je zapalio svijet: Pljušte kritike na račun organizatora

Izvor:
ATV
20.01.2026
18:52
Komentari:0
Popularni američki fitnes influenser i jutjuber, Džesi Džejms Vest (Jesse James West), ponovo se našao u centru pažnje nakon što je objavio video koji je podigao veliku prašinu. U svom najnovijem eksperimentu, organizovao je takmičenje pod nazivom „Patuljak protiv žena“, stavljajući na test fizičku snagu, borbene vještine i izdržljivost.
Glavna zvijezda ovog izazova bio je Mini Majk (Mini Mike), poznati bodibilder i sportista niskog rasta, koji je već godinama redovan gost na Vestovom kanalu. Nasuprot njega stajalo je nekoliko izuzetno spremnih djevojaka iz svijeta fitnesa i borilačkih vještina.
Takmičari su se ogledali u nizu disciplina:
Iako su naslovi Vestovih videa često na ivici senzacionalizma, sama suština ovog izazova bila je da pokaže nevjerovatnu relativnu snagu koju posjeduje Mini Majk. Publika je podijeljena – dok jedan dio gledalaca smatra da je format pomalo bizaran, većina ističe kako Vest na ovaj način promoviše inkluzivnost kroz humor i sport.
„Cilj je bio da pokažemo da snaga ne dolazi uvijek u paketu koji očekujete. Mini Majk je istinska zvijera i ove djevojke su to osjetile na svojoj koži“, poručio je Vest u video snimku.
Ovaj video je u rekordnom roku prikupio milione pregleda na platformama YouTube i TikTok, učvrstivši Vestovu poziciju kao jednog od najkreativnijih, ali i najkontroverznijih stvaralaca u fitnes industriji današnjice. Još jednom je dokazano da su neobični dueli formula za zagarantovan viralni uspjeh.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Scena
2 h0
Ostali sportovi
5 h0
Ostali sportovi
22 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d1
Najnovije
Najčitanije
20
10
20
01
19
57
19
52
19
42
Trenutno na programu