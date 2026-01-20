Obračun koji je zapalio svijet: Pljušte kritike na račun organizatora

Popularni američki fitnes influenser i jutjuber, Džesi Džejms Vest (Jesse James West), ponovo se našao u centru pažnje nakon što je objavio video koji je podigao veliku prašinu. U svom najnovijem eksperimentu, organizovao je takmičenje pod nazivom „Patuljak protiv žena“, stavljajući na test fizičku snagu, borbene vještine i izdržljivost.

Snaga iznad predrasuda

Glavna zvijezda ovog izazova bio je Mini Majk (Mini Mike), poznati bodibilder i sportista niskog rasta, koji je već godinama redovan gost na Vestovom kanalu. Nasuprot njega stajalo je nekoliko izuzetno spremnih djevojaka iz svijeta fitnesa i borilačkih vještina.

Takmičari su se ogledali u nizu disciplina:

Testovi apsolutne snage: Potisak sa klupe i mrtvo dizanje.

Agilnost i brzina: Poligoni sa preprekama.

Direktan okršaj: Rvanje u ringu gdje su se testirale tehnike obaranja.

Zabava ili kontroverza?

Iako su naslovi Vestovih videa često na ivici senzacionalizma, sama suština ovog izazova bila je da pokaže nevjerovatnu relativnu snagu koju posjeduje Mini Majk. Publika je podijeljena – dok jedan dio gledalaca smatra da je format pomalo bizaran, većina ističe kako Vest na ovaj način promoviše inkluzivnost kroz humor i sport.

„Cilj je bio da pokažemo da snaga ne dolazi uvijek u paketu koji očekujete. Mini Majk je istinska zvijera i ove djevojke su to osjetile na svojoj koži“, poručio je Vest u video snimku.

Milionski pregledi

Ovaj video je u rekordnom roku prikupio milione pregleda na platformama YouTube i TikTok, učvrstivši Vestovu poziciju kao jednog od najkreativnijih, ali i najkontroverznijih stvaralaca u fitnes industriji današnjice. Još jednom je dokazano da su neobični dueli formula za zagarantovan viralni uspjeh.