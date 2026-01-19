Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

19.01.2026
22:26
Komentari:0
Rukometna reprezentacija Srbije ostala je bez šanse da se plasira u glavnu fazu Evropskog prvenstva.
Srbiji je bio potreban trijumf Španije nad Njemačkom, ali do toga nije došlo, pa je srpski tim takmičenje u grupi A završio na četvrtom mjestu, što znači odlazak u kvalifikacije za naredno Svjetsko prvenstvo.
Njemačka je savladala Španiju rezultatom 34:32 i kao prvoplasirana ekipa prošla u narednu fazu sa dva osvojena boda.
Ostali sportovi
Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju
U susretu selekcija koje su osvojile medalje na posljednjim Olimpijskim igrama viđena je kvalitetna rukometna utakmica, u kojoj su Nijemci na kraju opravdano slavili.
Njemačka reprezentacija je od samog početka imala kontrolu meča i uspjela da upiše važnu pobjedu.
