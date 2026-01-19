Logo
Large banner

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

19.01.2026

22:26

Komentari:

0
Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке
Foto: Printscreen/X/EHF EURO/

Rukometna reprezentacija Srbije ostala je bez šanse da se plasira u glavnu fazu Evropskog prvenstva.

Srbiji je bio potreban trijumf Španije nad Njemačkom, ali do toga nije došlo, pa je srpski tim takmičenje u grupi A završio na četvrtom mjestu, što znači odlazak u kvalifikacije za naredno Svjetsko prvenstvo.

Njemačka je savladala Španiju rezultatom 34:32 i kao prvoplasirana ekipa prošla u narednu fazu sa dva osvojena boda.

Рукометаши Србије

Ostali sportovi

Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju

U susretu selekcija koje su osvojile medalje na posljednjim Olimpijskim igrama viđena je kvalitetna rukometna utakmica, u kojoj su Nijemci na kraju opravdano slavili.

Njemačka reprezentacija je od samog početka imala kontrolu meča i uspjela da upiše važnu pobjedu.

Podijeli:

Tagovi:

Španija

rukomet

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

Tenis

Đokovićeva poruka vaterpolistima i rukometašima

5 h

1
Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали скандал: Шведска забранила Томпсона

Ostali sportovi

Rukometaši reprezentacije Hrvatske izazvali skandal: Švedska zabranila Tompsona

13 h

1
Младен Бојиновић

Ostali sportovi

Mladen Bojinović za ATV: Zajedništvo donijelo pobjedu nad Njemačkom, svim silama napadamo Austriju

1 d

0
Рукометаши Србије

Ostali sportovi

Da li je realno: Kolike šanse kladionice daju Srbiji protiv Njemačke

2 d

0

Više iz rubrike

Ватерполо

Ostali sportovi

Spektakl u Beogradu: Grčka "potopila" Italiju – šta to znači za Srbiju?

2 h

0
Рукометаши Србије

Ostali sportovi

Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju

3 h

0
Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали скандал: Шведска забранила Томпсона

Ostali sportovi

Rukometaši reprezentacije Hrvatske izazvali skandal: Švedska zabranila Tompsona

13 h

1
Србија - Мађарска

Ostali sportovi

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

22

47

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

22

34

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

22

26

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

22

22

Centralne vijesti, 19.01.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner