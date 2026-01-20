Logo
Nemanja Ilić objavio kraj reprezentativne karijere

20.01.2026

14:46

Немања Илић објавио крај репрезентативне каријере
Nemanja Ilić, srpski rukometaš, objavio je kraj reprezentativne karijere.

"Od 2012. godine imao sam čast da predstavljam svoju zemlju, nosim grb na grudima, pevam himnu i delim teren sa neverovatnim saigračima. Na tom putu, bilo je svega… Lepih trenutaka, bitnih pobeda, bolnih poraza, borbi i emocija koje se ne zaboravljaju", napisao je na Instagramu i dodao:

"Svaki poziv i svaki minut u ovom dresu imali su, i imaće, posebnu težinu i neprocenjivu čast".

Kako dodaje posebna privilegija mu je bila da bude kapiten reprezentacije Srbije.

"Hvala svima koji su bili deo ovog puta! Odlazim ponosan i zahvalan", napisao je on na Instagramu , dan pošto su "orlovi" eliminisani sa Evropskog prvenstva.

