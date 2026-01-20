Nemanja Ilić objavio kraj reprezentativne karijere

"Od 2012. godine imao sam čast da predstavljam svoju zemlju, nosim grb na grudima, pevam himnu i delim teren sa neverovatnim saigračima. Na tom putu, bilo je svega… Lepih trenutaka, bitnih pobeda, bolnih poraza, borbi i emocija koje se ne zaboravljaju", napisao je na Instagramu i dodao:

"Svaki poziv i svaki minut u ovom dresu imali su, i imaće, posebnu težinu i neprocenjivu čast".

Kako dodaje posebna privilegija mu je bila da bude kapiten reprezentacije Srbije.

"Hvala svima koji su bili deo ovog puta! Odlazim ponosan i zahvalan", napisao je on na Instagramu , dan pošto su "orlovi" eliminisani sa Evropskog prvenstva.