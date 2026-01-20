Ovo su najjače vojske svijeta: Srbija dominantna u regionu

Globalna vojna moć u stalnom je razvoju, oblikovana tehnološkim inovacijama, odbrambenim ulaganjima, ljudstvom i strateškim doktrinama. Najnoviji Global Firepower Index za 2025. godinu analizira vojnu snagu 145 zemalja na temelju više od 60 različitih kriterija kako bi se utvrdilo koje nacije imaju najsnažnije oružane snage.

Rangiranje se ne temelji isključivo na veličini vojske ili vojnoj potrošnji, već na sveobuhvatnoj sposobnosti države da projicira i održava vojnu moć.

Analiza obuhvata više od 60 ponderiranih faktora, uključujući aktivno i pričuvno vojno osoblje, brojnost opreme poput tenkova, zrakoplova i brodova, logističke i industrijske kapacitete, infrastrukturu te geografske činioce. Iako odbrambeni budžeti nisu jedini kriterij, države s većim izdvajanjima često raspolažu naprednijim sistemima i održavaju višu razinu borbene spremnosti.

Rangiranje se temelji na PowerIndex (PwrIndx) rezultatu, pri čemu niža vrijednost označava veću vojnu snagu.

Analiza vodećih vojnih sila

Sjedinjene Države zadržavaju poziciju vodeće globalne vojne sile, s najvećim odbrambenim budžetom na svijetu koji nadmašuje udružene budžete nekoliko drugih vodećih zemalja. Američka vojska posjeduje 11 nosača aviona na nuklearni pogon, široku mrežu prekomorskih baza i najnaprednije vazdušne snage.

Tehnološka prednost SAD-a ogleda se u posjedovanju "stealth" aviona, precizno navođene municije, sistema za svemirski nadzor, jedinica za kibernetičko ratovanje i protivraketne odbrane. Snazi pridonose i jaka domaća odbrambena industrija te savezništva, prvenstveno kroz NATO.

Vojna moć Rusije temelji se na njenim masivnim kopnenim snagama, velikim topničkim rezervama i strateškim raketnim sposobnostima. Rusija posjeduje jednu od najvećih tenkovskih flota na svijetu i snažnu mrežu protivvazdušne obrane s naprednim sustavima raketa zemlja-vazduh. Uprkos ekonomskim ograničenjima, zemlja održava značajan vojno-industrijski kapacitet i veliko operativno iskustvo.

Narodnooslobodilačka vojska Kine (PLA) prošla je kroz opsežnu modernizaciju u posljednje dvije decenije. Danas Kina ima najveću stajaću vojsku na svijetu i najveću ratnu mornaricu po broju plovila. Država je značajno ulagala u razvoj raketne tehnologije, sposobnosti za kibernetičko ratovanje, svemirske programe te sustave koji se temelje na vještačkoj inteligenciji.

Na četvrtom mjestu nalazi se Indija, čija se snaga oslanja na jednu od najvećih baza vojnog osoblja na svijetu i rastući sektor odbrambene industrije. Njen indeks moći dodatno je ojačan strateškim geografskim položajem te raznolikim arsenalom koji se sastoji od uvoznih i domaćih sistema naoružanja.

Južna Koreja zauzima peto mjesto zahvaljujući naprednim kopnenim, pomorskim i zračnim sustavima te snažnim pričuvnim snagama. Visoku poziciju održava zbog strateškog odvraćanja regionalnih prijetnji i kontinuiranih ulaganja u vojnu tehnologiju.

Iran je na 16. mjestu, Izrael na 15., a Ukrajina na 20. mjestu.

Srbija na 36. mjestu

Srpska armija u kopnenim snagama ima najviše oklopnih vozila, a slijede ih tenkovi koje Srbija ima 262.

Borbenih aviona imaju 110, a gledajući sjelokupnu skalu, najveći minusi dolaze zbog nedostatka kopnene snage: luke, tankeri, nosači aviona, vojne luke i slično.

BiH među najgorim

Bosna i Hercegovina je dobila toliko minusa, da je najjednostavnije prikazati tabelu.

Pregled BiH za ocjenu Oružanih snaga

Hrvatska se nalazi na 74. mjestu, a vrijedi izdvojiti Sloveniju (96.), Makedoniju (112.) i Crnu Goru (127.).