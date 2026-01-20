Logo
Large banner

Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive prijetnje prema Grenlandu

Izvor:

SRNA

20.01.2026

17:41

Komentari:

0
Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду
Foto: Tanjug/AP/Michel Euler

Ono što trenutno doživljavamo sa američke strane su neprihvatljive prijetnje prema Grenlandu i danskom Komonveltu, izjavila je danas danska premijerka Mete Frederiksen, prenosi danski Javni servis.

- Nisam naivna. Mislim da je to pogrešno. I to mijenja, nažalost, uslove igre koji su postojali već mnogo godina - rekla je Frederiksen.

Ona je postavila pitanje da li Danska treba da Sjedinjene Američke Države i dalje opisuje kao svog najbližeg saveznika.

- Mogu reći da mi sa danske i evropske strane nemamo drugu želju osim da održimo našu veoma jaku transatlantsku saradnju, saradnju sa NATO-om. To je ono što je osiguralo našu slobodu, mir i stabilnost - rekla je ona.

Ranije danas Frederiksen je rekla da Danska ne može da pregovara o sopstvenom suverenitetu, identitetu i demokratiji.

- Ovo je pitanje svjetskog poretka. Najgore možda tek dolazi - rekla je ona.

Ona je ocijenila da je Danska trenutno u "mračnom poglavlju".

- Ako neko započne trgovinski rat sa Evropom, naravno da ćemo odgovoriti. Niko u Evropi to ne želi da uradi ali to bi bilo ispravno. Do 1. februara radimo na tome da to spriječimo - rekla je Frederiksen, aludirajući na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa da će uvesti carine zemljama koje se protive tome da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

Ona je upozorila da bi trgovinski rat doveo da smanjenja broja radnih mjesta u SAD, kao i u EU.

- Koliko god morali da upozoravamo na to, moramo se pripremiti i za to - rekla je ona.

Istakla je da Danska smatra SAD svojim "najbližim saveznikom", rekavši da Konephagen nikada nije tražio sukob, već saradnju.

Frederiksen nije doputovala na Svjetski ekonomski forum u Davosu, usljed tenzija sa SAD oko namjere Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.

Podijeli:

Tagovi:

Norveška

Mete Frederiksen

Grenland

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Арктик постаје дио безбједносне стратегије ЕУ

Svijet

Arktik postaje dio bezbjednosne strategije EU

1 h

0
Војска војници парада

Svijet

Evropska zemlja se sprema za rat, pisma stižu na adrese građana

1 h

0
Лидл тестира резервацију паркинга

Svijet

Lidl testira rezervaciju parkinga

2 h

0
Иранци крећу у џихад?

Svijet

Iranci kreću u džihad?

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

19

Ovo su najjače vojske svijeta: Srbija dominantna u regionu

17

59

Bešlagić se oglasio iz bolnice: "To je odnijelo mnoge naše ljude sa estrade"

17

57

Deficit Federacije BiH u decembru veći od 850 milion KM

17

51

ChatGPT voli da budete grubi prema njemu

17

41

Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive prijetnje prema Grenlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner