Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive prijetnje prema Grenlandu

Ono što trenutno doživljavamo sa američke strane su neprihvatljive prijetnje prema Grenlandu i danskom Komonveltu, izjavila je danas danska premijerka Mete Frederiksen, prenosi danski Javni servis.

- Nisam naivna. Mislim da je to pogrešno. I to mijenja, nažalost, uslove igre koji su postojali već mnogo godina - rekla je Frederiksen.

Ona je postavila pitanje da li Danska treba da Sjedinjene Američke Države i dalje opisuje kao svog najbližeg saveznika.

- Mogu reći da mi sa danske i evropske strane nemamo drugu želju osim da održimo našu veoma jaku transatlantsku saradnju, saradnju sa NATO-om. To je ono što je osiguralo našu slobodu, mir i stabilnost - rekla je ona.

Ranije danas Frederiksen je rekla da Danska ne može da pregovara o sopstvenom suverenitetu, identitetu i demokratiji.

- Ovo je pitanje svjetskog poretka. Najgore možda tek dolazi - rekla je ona.

Ona je ocijenila da je Danska trenutno u "mračnom poglavlju".

- Ako neko započne trgovinski rat sa Evropom, naravno da ćemo odgovoriti. Niko u Evropi to ne želi da uradi ali to bi bilo ispravno. Do 1. februara radimo na tome da to spriječimo - rekla je Frederiksen, aludirajući na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa da će uvesti carine zemljama koje se protive tome da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

Ona je upozorila da bi trgovinski rat doveo da smanjenja broja radnih mjesta u SAD, kao i u EU.

- Koliko god morali da upozoravamo na to, moramo se pripremiti i za to - rekla je ona.

Istakla je da Danska smatra SAD svojim "najbližim saveznikom", rekavši da Konephagen nikada nije tražio sukob, već saradnju.

Frederiksen nije doputovala na Svjetski ekonomski forum u Davosu, usljed tenzija sa SAD oko namjere Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.