Evropska zemlja se sprema za rat, pisma stižu na adrese građana

Izvor:

Euronews

20.01.2026

16:32

Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

Norveška vojska saopštila je da će hiljade građana dobiti pisma u kojima je navedeno da bi njihovi domovi, vozila, čamci i mašine mogli da budu rekvirirani u slučaju rata.

U saopštenju je navedeno da pisma nemaju nikakav praktičan uticaj u mirnodopskim uslovima, osim što obavještavaju vlasnike da bi vojska mogla da preuzme njihovu imovinu u slučaju sukoba, prenosi Juronjuz.

Norveška vojska: U slučaju rata, računajte na zapljenu imovine

Доналд Трамп

Svijet

Tramp brutalno izvrijeđao Britance zbog "misterioznog" ostrva

– Cilj rekvizicija jeste da osiguraju da, u ratnim uslovima, oružane snage imaju pristup resursima neophodnim za odbranu zemlje – navedeno je u saopštenju vojske.

Oko 13.500 pripremnih zahtjeva biće izdato za 2026. godinu, a svaki zahtjev važi godinu dana.

Oko dvije trećine pisama planiranih za 2026. godinu predstavljaju obnavljanje zahtjeva iz prethodnih godina.

Najveća kriza od Drugog svjetskog rata

– Važnost pripremljenosti za krize i rat dramatično je porasla posljednjih godina – rekao je šef vojne logističke organizacije, Anders Jernberg.

On je naveo da se Norveška nalazi u najozbiljnijoj bezbjednosno-političkoj situaciji od Drugog svjetskog rata i društvo mora da bude spremno za bezbednosno-političke krize, a u najgorem slučaju i za rat, uz značajno jačanje vojne i civilne pripravnosti.

