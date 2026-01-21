Logo
Drama na Dedinju! Karleuša prijavila policiji Duška Tošića

Izvor:

Kurir

21.01.2026

21:42

Драма на Дедињу! Карлеуша пријавила полицији Душка Тошића

Pop diva Jelena Karleuša prijavila je svog bivšeg muža Duška Tošića zbog upada u stan na Dedinju u kom živi sa kćerkama.

Pjevačica se trenutno nalazi u Dubaiju, ali je sa te lokacije kontaktirala našu policiju kako bi što prije reagovala.

Karleuša tvrdi da je Duško zamijenio brave u tom stanu bez njenog znanja, te je zatražila pomoć

Uskoro opširnije...

Karleuša tvrdi da Duško ne plaća alimentaciju

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Deca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - priznala je pjevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da riješim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspjevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove djece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad djecom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen - objasnila je Karlueša.

