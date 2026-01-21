Logo
Čeda Jovanović se oglasio nakon priče da ga izbacuju iz stana, tvrdi da je pokraden

21.01.2026

20:21

Чеда Јовановић се огласио након приче да га избацују из стана, тврди да је покраден

Bivši političar Čeda Jovanović iznio je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gdje su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine.

Potom se oglasila vlasnica firme koja kaže da je stan navodno u njenom posjedu.

Sada se ponovo oglasio Čeda, otkrivši da se bori za svoj dom jer ga je, kako kaže, sam stvarao.

- Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i višem sudu - izjavio je između ostalog Čeda Jovanović.

Kako tvrdi, on je navodno "pokraden".

- Čitaćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi - napisao je bivši političar Čeda Jovanović.

Čeda Jovanović

Izdavanje nekretnina

