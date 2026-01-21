Čeda Jovanović se oglasio nakon priče da ga izbacuju iz stana, tvrdi da je pokraden

21.01.2026
20:21
Komentari:0
Bivši političar Čeda Jovanović iznio je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gdje su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine.
Potom se oglasila vlasnica firme koja kaže da je stan navodno u njenom posjedu.
Sada se ponovo oglasio Čeda, otkrivši da se bori za svoj dom jer ga je, kako kaže, sam stvarao.
- Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i višem sudu - izjavio je između ostalog Čeda Jovanović.
Kako tvrdi, on je navodno "pokraden".
- Čitaćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi - napisao je bivši političar Čeda Jovanović.
Scena
4 h0
Scena
5 h0
Scena
8 h0
Scena
9 h0
Najnovije
Najčitanije
21
14
20
56
20
56
20
52
20
48
Trenutno na programu