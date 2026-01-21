Logo
Tuga u domu Zvezde Granda, pevač van sebe od bola

Nova.rs

21.01.2026

12:43

Семир Џанковић
Foto: Instagram

Pjevač i bivši finalista Zvezda Granda Semir Džanković obilježio je godinu dana od smrti brata od strica Emira Džankovića, koji je prošle godine tragično nastradao nakon teške saobraćajne nesreće.

Semir se tim povodom oglasio na društvenim mrežama i uputio emotivnu poruku koja je dirnula mnoge.

Камион

BiH

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

"Danas je godinu dana otkako si nas prerano napustio. I dalje živiš u našim dovama, uspomenama i srcima. Ponosni smo što smo te imali i zauvijek ćemo čuvati sjećanje na tebe. Tvoja porodica ostane nama na emanet. Alah da ti podari dženet i vječni rahmet, a tvojoj porodici subur", napisao je Semir u opisu fotografije svog brata.

Podsjetimo, Emir Džanković je podlegao teškim povredama nakon što je 11 dana proveo u komi. On je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Kraljeva, a vijest o njegovoj smrti duboko je potresla ceo Novi Pazar.

"Povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći kod Kraljeva, bio je u komi i danas je preminuo. Mnogo nam je teško, cijeloj porodici… Svi smo u šoku i u ovim trenucima bola i žalosti ne bih mogao ništa više da kažem", rekao je tada kratko Semir.

novac dolar

Svijet

Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

Do nesreće u kojoj je Emir zadobio smrtonosne povrede došlo je kada je vozač autobusa marke Mercedes, kruševačkih registarskih oznaka, iz za sada nepoznatih razloga prešao u suprotnu traku.

Tom prilikom je došlo do silovitog sudara sa kamionom novopazarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Emir Džanković. Od jačine udara, oba vozila sletjela su s puta, dok je autobus ostao na kolovozu.

