Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Извор:

Агенције

21.01.2026

12:33

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Милано је град са највећом стопом милионера на свијету. Један од 12 регистрованих становника, укључујући старије особе и новорођенчад, дефинисан је као особа са ликвидним портфолиом са најмање шестоцифреним износом.

То је у свом годишњем извјештају објавила компанија Хенли & Партнерс.

У Њујорку тај однос је један према 22, у Лондону један према 41. У Риму један према 54, а у Паризу један на сваких 14 становника.

Свијет

Путин се сутра састаје са Виткофом

У Милану живи 182 богаташа са најмање 100 милиона евра. Милано је и једини град, поред Дубаија и Мајамија, који карактерише прогноза „високог раста“.

Према Х&П-у, разлог овог успјеха је велики број долазака милијардера из Лондона у Милано због укидања вјековног правила о порезу и позиционирања Милана као глобалног сједишта пословања, финансија, моде и дизајна.

milioner

Италија

