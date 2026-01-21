Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Извор:
Милано је град са највећом стопом милионера на свијету. Један од 12 регистрованих становника, укључујући старије особе и новорођенчад, дефинисан је као особа са ликвидним портфолиом са најмање шестоцифреним износом.
То је у свом годишњем извјештају објавила компанија Хенли & Партнерс.
У Њујорку тај однос је један према 22, у Лондону један према 41. У Риму један према 54, а у Паризу један на сваких 14 становника.
У Милану живи 182 богаташа са најмање 100 милиона евра. Милано је и једини град, поред Дубаија и Мајамија, који карактерише прогноза „високог раста“.
Према Х&П-у, разлог овог успјеха је велики број долазака милијардера из Лондона у Милано због укидања вјековног правила о порезу и позиционирања Милана као глобалног сједишта пословања, финансија, моде и дизајна.
