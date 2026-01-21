Logo
Large banner

Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза

21.01.2026

12:27

Коментари:

0
Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза
Фото: Pixabay

Вукови су на Кранчићима и у Доњој Васти у општини Прозор-Рама током прошле године заклали око стотину грла понајвише оваца и нешто коза.

Осим остатака убијених оваца и коза мјештани затичу бројне трагове који су у ово сњежно вријеме све видљивији. Такође, камерама су забиљежили како нападају овцу у чопору од пет вукова, пише Рамски Вјесник.

радник-грађевина

Србија

Када запослени имају право на отпремнине?

Становници су, како наводе, узнемирени, покушавају заштити своја стада и штету пријављују надлежним институцијама.

– Мени су заклали тридесет оваца и шест коза. Обавијестио сам полицију и шумарију и људи су дошли на терен и све видјели. Како чујем и у Доњој Васти су доста оваца убили кроз цијелу прошлу годину – казао је о нападу вукова Тадија Радош из Кранчича.

Очекује да ће надлежне институције реаговати и надокнадити штету која је настала.

судница

Хроника

Манијак пред судом: Злостављао дјечака - ово је кључни доказ

Вук је заштићена дивљач

Закон о ловству прописује да су мрки медвјед и вук заштићена дивљач, а за риса је прописана стална забрана лова.

Законодавством ФБиХ забрањено је смањити бројност популација дивљих врста, уништавати њихова станишта или мијењати њихове животне услове.

Отац Предраг Поповић

Занимљивости

Отац Предраг открива коју икону треба да има свака српска кућа: ''Учи нас смирењу''

Велике звијери ФБиХ су проглашене угроженим у складу са Црвеним листама дивљих врста и подврста животиња, биљака и гљива ФБиХ.

Подијели:

Тагови:

vuk

Prozor-Rama

ovce

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Припремите залихе: Дио Билеће данас без воде

Градови и општине

Припремите залихе: Дио Билеће данас без воде

51 мин

0
Леброн Џејмс о Јокићу: Један од најбољих у историји кошарке

Кошарка

Леброн Џејмс о Јокићу: Један од најбољих у историји кошарке

47 мин

0
Преминуо Владо Ђукановић

Друштво

Преминуо Владо Ђукановић

51 мин

0
Един Џеко има нови клуб

Фудбал

Един Џеко има нови клуб

53 мин

0

Више из рубрике

Припремите залихе: Дио Билеће данас без воде

Градови и општине

Припремите залихе: Дио Билеће данас без воде

51 мин

0
Сарајево смог магла

Градови и општине

Ваздух врло нездрав у овим градовима

4 ч

0
Могућ прекид наставе у Челинцу

Градови и општине

Могућ прекид наставе у Челинцу

20 ч

0
Познат разлог зашто су грађани Бијељине поново без гријања

Градови и општине

Познат разлог зашто су грађани Бијељине поново без гријања

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Којић: Крњи Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности претходне Владе Српске

12

50

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

12

44

Од данас на снази нове цијене горива

12

43

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

12

40

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner