Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза

Вукови су на Кранчићима и у Доњој Васти у општини Прозор-Рама током прошле године заклали око стотину грла понајвише оваца и нешто коза.
Осим остатака убијених оваца и коза мјештани затичу бројне трагове који су у ово сњежно вријеме све видљивији. Такође, камерама су забиљежили како нападају овцу у чопору од пет вукова, пише Рамски Вјесник.
Становници су, како наводе, узнемирени, покушавају заштити своја стада и штету пријављују надлежним институцијама.
– Мени су заклали тридесет оваца и шест коза. Обавијестио сам полицију и шумарију и људи су дошли на терен и све видјели. Како чујем и у Доњој Васти су доста оваца убили кроз цијелу прошлу годину – казао је о нападу вукова Тадија Радош из Кранчича.
Очекује да ће надлежне институције реаговати и надокнадити штету која је настала.
Закон о ловству прописује да су мрки медвјед и вук заштићена дивљач, а за риса је прописана стална забрана лова.
Законодавством ФБиХ забрањено је смањити бројност популација дивљих врста, уништавати њихова станишта или мијењати њихове животне услове.
Велике звијери ФБиХ су проглашене угроженим у складу са Црвеним листама дивљих врста и подврста животиња, биљака и гљива ФБиХ.
