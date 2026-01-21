Prije upoznavanja razmjenjivali vruće fotke: Mina priznala šta je slala Kasperu dok je bio u Americi

Pjevačica Mina Kostić i njen izabranik Mane Ćuruvija Kasper sinoć su se vjerili uživo u televizijskom programu, a neposredno pre nego što je pala prosidba, par se suočio sa nizom nezgodnih pitanja.

Iako je pažnja publike bila usmerena ka dijamantu, najviše komentara izazvalo je pitanje upućeno Kasperu o njegovim navodnim kontaktima sa drugim ženama sa estrade, kao i o intimnom sadržaju koji mu je pjevačica ranije slala.

U segmentu emisije u kojem gosti moraju da odgovore na škakljivo pitanje ili da se suoče sa neobičnim izazovom, Kasper je dobio direktno pitanje da li je, osim Mine Kostić, ikada kontaktirao neku poznatu damu. Njegov odgovor bio je neodređen i ostavio je prostor za različita tumačenja.

Scena Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

Umjesto jasnog demantija, Minin vjerenik je pred kamerama pokušao da se prisjeti događaja iz prošlosti.

– Ne sjećam se zaista, stvarno se ne sjećam... Možda jesam, možda je to bio neki kompliment, pohvala – rekao je Kasper, ne isključujući u potpunosti mogućnost da je imao komunikaciju sa drugim poznatim ženama.

Mina odbranila vjerenika

– Njemu žene svako veče pišu – kratko je dobacila pjevačica, stavljajući do znanja da je sigurna u njihovu ljubav.

Vruće poruke prije veridbe

Na pitanje da li su razmjenjivali eksplicitne sadržaje, Mina je bila jasna.

– Ako sam se slikala u kupaćem kostimu, onda okej. Samo kupaći kostim, ja kupujem kupaće i ljeti i zimi. Video ne – objasnila je folkerka.

Prosidba uživo

Podsetimo, Kasper je u emisiji ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljudi nas je slušalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisjećao se Kasper.

Scena Poznati pjevač i njegova supruga izgorjeli u požaru

- Šta se desilo u jednom trenutku... Da bi se uključio u program, treba da tražiš dozvolu od voditelja. Uključila se i rekla:"Znate šta, ja imam svima nešto da kažem. Ja želim Kasperu da izjavim ljubav, ja sam se u njega zaljubila i on je čovjek mog života". Pošto sam ja jako pričljiv, ja sam zanijemio... Bio sam u šoku, kako je ona tako hrabra da tako nešto kaže. Svima koji me znaju bilo je neprijatno, kako to ja sad ćutim, muk - pričao je Kasper.

- Rekao sam:"Ja pred takvom izjavom ljubavi mogu samo da se poklonim". Ja to tada nisam mogao da uradim vizuelno, da dočaram to, ali budući da je ova emisija jedna od mojih omiljenih, kao i ti jedan od mojih omiljenih voditelja, ja sam riješio da to dočaram, da se poklonim pred tom izjavom njene ljubavi njenoj prema meni - rekao je Kasper, a onda su ustali on i Mina, te se on pjevačici obratio:

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam mjeseci, pogotovo zadnjih mjesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osjećaš. Ja bih sada ovog trenutka htio da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a uslijedile su čestitke gostiju.