Мина Костић рекла ''да'': Каспер је запросио у емисији уживо

Извор:

Блиц

21.01.2026

08:47

Мина Костић запрошена у емисији уживо
Фото: seka_aleksic/Instagram/Screenshot

Мане Ћурувија познатији као Каспер вјерио је пјевачицу Мину Костић уживо у емисији Амиџи шоу, а ускоро су стигле прве честитке са естраде. Пару се обратила на Инстаграму Сека Алексић.

Наиме, Сека је гледала емисију, видјела вјеридбу, па све подијелила на поменутој друштвеној мрежи.

Сарајево-магла-смог-04092025

Градови и општине

Ваздух врло нездрав у овим градовима

Мини и Касперу пожељела је срећу.

– Срећно и дуговјечно – написала је пјевачица колегиници уз емотикон срца.

Извадио дијаманстски прстен

Каспер је у једном тренутку извадио дијамантски прстен и запросио Мину.

Она се прекрстила и рекла “да”, а сви присутни су им честитали док будући младенци нису крили срећу.

Мина ништа није знала о његовом претходном браку

Каспер је признао и да је био у браку прије Мине. Наиме, Огњен Амиџић питао је Мину да ли је упознала Манетову бившу жену, на шта је она рекла:

– Не, он није имао жену, не. Није му то била жена, то је друга прича, другачије је – рекла је она, а Каспер ју је одмах демантовао.

Болница

Здравље

Маја је умрла 3 пута у земљотресу: Била сам жива затрпана

– Не волим да причам о свим бившим љубавима, везама, пријатељима. Био сам у браку прије Мине – рекао је Каспер и шокирао, а чак га је и пјевачица збуњено гледала.

Мина Костић

vjeridba

Пјевачица

