Мина Костић рекла ''да'': Каспер је запросио у емисији уживо

Мане Ћурувија познатији као Каспер вјерио је пјевачицу Мину Костић уживо у емисији Амиџи шоу, а ускоро су стигле прве честитке са естраде. Пару се обратила на Инстаграму Сека Алексић.
Наиме, Сека је гледала емисију, видјела вјеридбу, па све подијелила на поменутој друштвеној мрежи.
Мини и Касперу пожељела је срећу.
– Срећно и дуговјечно – написала је пјевачица колегиници уз емотикон срца.
Каспер је у једном тренутку извадио дијамантски прстен и запросио Мину.
Она се прекрстила и рекла “да”, а сви присутни су им честитали док будући младенци нису крили срећу.
Каспер је признао и да је био у браку прије Мине. Наиме, Огњен Амиџић питао је Мину да ли је упознала Манетову бившу жену, на шта је она рекла:
– Не, он није имао жену, не. Није му то била жена, то је друга прича, другачије је – рекла је она, а Каспер ју је одмах демантовао.
– Не волим да причам о свим бившим љубавима, везама, пријатељима. Био сам у браку прије Мине – рекао је Каспер и шокирао, а чак га је и пјевачица збуњено гледала.
