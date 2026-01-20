Бешлагић се огласио из болнице: "То је однијело многе наше људе са естраде"

Извор:
Гранд
20.01.2026
17:59
Популарни глумац Енис Бешлагић, радо виђен гост у жиријској столици шоуа „Никад није касно“ забринуо је фанове објавом из болнице на друштвеним мрежама.
Међутим, његова намјера није била да изазове страх, већ да јавност подсјети на нешто што често стављамо на страну, а то је брига о здрављу.
“Ја сам то желео да урадим јер су углавном све објаве на друштвеним мрежама такве да поручују – сви смо супер, све је дивно и красно. Онда сам некако пожелео да све те људе који ме прате мало подсетим на здравље, како на своје, тако и на њихово. Превенција је јако битна”, поручио је Бешлагић.
Глумац је истакао и важност превентивних прегледа, што је осјетио на својој кожи.
“Отишао сам превентивно да урадим неке прегледе, гастроскопију и колоноскопију. То су прегледи које не можете да обавите обичним ултразвуком, него заиста морате камером све детаљно да прегледате. Био сам срећан што сам то урадио на време, јер су откривени неки ситни детаљи који су лако решиви кад се открију на време”, рекао је Енис.
“Нажалост, видимо да су те исте ствари однеле многе наше људе, и са естраде и из света, само зато што се нису на време прегледали. Желео сам тиме да ставим акценат на то и да мало запитам људе. После су ми многи рекли „Морам и ја то да урадим“. Драго ми је да је то тако одјекнуло”.
(Гранд)
