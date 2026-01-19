Logo
Large banner

Priveden Aca Kos, muškarac koji živi sa Čedom Jovanovićem

Izvor:

Telegraf

19.01.2026

21:52

Komentari:

0
Приведен Аца Кос, мушкарац који живи са Чедом Јовановићем
Foto: Printscreen/Instagram

Najbolji prijatelj bivšeg političara Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, kako piše Telegraf, priveden je danas na Senjaku.

Čedinog prijatelja zaustavila je policija radi rutinske kontrole, te su mu tražili da ga testiraju na narkotike, piše Telegraf.

Test je navodno pokazao da u organizmu ima nedozvoljenu supstancu, zbog čega je odmah priveden.

јовановић кос

Scena

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

Aca Kos je odmah pozvao Čedu i navodno mu rekao: "Pomagaj, hapse me!"

Čeda Jovanović je odmah došao, sa njim je sve vrijeme u stanici na Voždovcu.

Kako saznaje Telegraf, Aleksandru Kosu je određeno policijsko zadržavanje. Još uvek nije poznato kada će biti pušten.

Podijeli:

Tagovi:

Čedomir Jovanović

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

Scena

Čeda Jovanović nakon razvoda živi sa Acom Kosom

3 sedm

0
Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

Scena

Ceca progovorila o Čedi Jovanoviću: Čekala sam 17 godina

3 mj

0
Чеда Јовановић поново у болници

Scena

Čeda Jovanović ponovo u bolnici

4 mj

0
Хитно оперисан Чеда Јовановић

Scena

Hitno operisan Čeda Jovanović

5 mj

0

Više iz rubrike

Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића

Srbija

Ovo je uhapšeni Vasilije Gačević, ubica Stefana Savića

1 h

0
Ухапшен убица Стефана Савића!

Srbija

Uhapšen ubica Stefana Savića!

2 h

0
Србија је земља кошарке: Баба са балконом прецизна са кесом смећа

Srbija

Srbija je zemlja košarke: Baba sa balkonom precizna sa kesom smeća

5 h

0
Кошкање на пливању за Часни крст: Сви гледали немилу сцену, дошло је до гурања и отимања у финишу

Srbija

Koškanje na plivanju za Časni krst: Svi gledali nemilu scenu, došlo je do guranja i otimanja u finišu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

22

47

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

22

34

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

22

26

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

22

22

Centralne vijesti, 19.01.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner