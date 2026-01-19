Priveden Aca Kos, muškarac koji živi sa Čedom Jovanovićem

Najbolji prijatelj bivšeg političara Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, kako piše Telegraf, priveden je danas na Senjaku.

Čedinog prijatelja zaustavila je policija radi rutinske kontrole, te su mu tražili da ga testiraju na narkotike, piše Telegraf.

Test je navodno pokazao da u organizmu ima nedozvoljenu supstancu, zbog čega je odmah priveden.

Aca Kos je odmah pozvao Čedu i navodno mu rekao: "Pomagaj, hapse me!"

Čeda Jovanović je odmah došao, sa njim je sve vrijeme u stanici na Voždovcu.

Kako saznaje Telegraf, Aleksandru Kosu je određeno policijsko zadržavanje. Još uvek nije poznato kada će biti pušten.