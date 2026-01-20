Logo
ChatGPT voli da budete grubi prema njemu

Izvor:

Faktor.ba

20.01.2026

17:51

Komentari: 0

0
Najgrublji zahtjevi doveli su do tačnosti odgovora od oko 84,8 odsto, što je za približno četiri procentna poena više u odnosu na najuljudnije formulacije.

Iako se ljubaznost u digitalnoj komunikaciji često podrazumijeva, novo istraživanje pokazuje da to možda nije uvijek najefikasniji pristup kada je riječ o vještačkoj inteligenciji.

Naučnici sa Univerziteta Pensilvanija (Pen Stejt) otkrili su da je ChatGPT u pojedinim slučajevima davao tačnije odgovore kada su mu korisnici upućivali grube i direktne zahtjeve, u poređenju sa pristojno formulisanim pitanjima.

U okviru studije analizirano je više od 250 različitih upita, čiji je ton varirao od izrazito ljubaznog do otvoreno nepristojnog. Rezultati su pokazali da su najgrublji zahtjevi doveli do tačnosti odgovora od oko 84,8 odsto, što je za približno četiri procentna poena više u odnosu na najuljudnije formulacije.

Istraživači navode da oštriji ton često dovodi do kraćih i preciznijih instrukcija, što može pomoći modelu da se bolje fokusira na sam zadatak.

Međutim, ističu da to ne znači da bi korisnici trebalo namjerno da budu nepristojni u komunikaciji sa AI sistemima. Naprotiv, autori studije upozoravaju na potencijalne negativne posljedice takvog ponašanja.

Normalizacija grubosti u interakciji sa vještačkom inteligencijom mogla bi se prenijeti i na komunikaciju među ljudima, kao i da utiče na razvoj budućih AI sistema i njihovu upotrebu u obrazovanju, radu i svakodnevnom životu.

