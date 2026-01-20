Jutjub uvodi ograničenja za djecu

Jutjub je najavio nove funkcije koje će roditeljima omogućiti veću kontrolu nad time kako njihova djeca koriste najveću video platformu na svijetu.

Najvažnija novina je mogućnost postavljanja vremenskih ograničenja za gledanje Shorts (kratkih, vertikalnih video snimaka).

Gugl je objavio uvođenje novih opcija za bolju kontrolu sadržaja koji prate djeca i tinejdžeri. Roditelji sada mogu lako da postave limit za gledanje Shorts, prema grafici u saopštenju, ograničenja se kreću od 0 do 2 sata, uz mogućnost da se ograničenja potpuno isključe.

Jutjub navodi da je ovo “prvo rješenje u industriji” koje djeci omogućava da potpuno isključe vertikalne video snimke na platformi, što bi trebalo da pomogne, na primjer, u boljem fokusiranju na učenje. U saopštenju se dodaje i da će roditelji moći da podešavaju podsjetnike za spavanje i pauze direktno u Famili Center.

Važno je naglasiti da dijete ili tinejdžer koji koristi Jutjub nalog za maloljetnike neće moći da zaobiđe ograničenja koja roditelji postave. Takođe, proces pravljenja Jutjub naloga za djecu i tinejdžere je roditeljima sada znatno pojednostavljen, prenosi komputerswiat.pl.