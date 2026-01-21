Logo
Large banner

Stjepanović: Ima elemenata da Sud u Strazburu usvoji apelaciju Dodikove odbrane

21.01.2026

09:51

Komentari:

3
Стјепановић: Има елемената да Суд у Стразбуру усвоји апелацију Додикове одбране

Pravni zastupnik Republike Srpske Lazar Stjepanović smatra da ima elemenata da Evropski sud za ljudska prava u Strazburu usvoji najavljenu apelaciju odbrane predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na presudu Suda BiH.

Stjepanović kaže da je jasno da su prekršeni članovi Evropske konvencije u procesu u kojem je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita" i ističe da je moralo da postoji to krivično djelo u vrijeme izvršenja.

Судница, чекић

Svijet

Njemački sud osudio državljanina BiH, evo koliko će da robijaju

- Ima elemenata da sud usvoji aplikaciju nakon čega se skreće pažnja državi, u ovom slučaju BiH, da izmijeni krivično zakonodavstvo i izbaci krivično djelo po kojem je suđeno - rekao je Stjepanović.

On tvrdi da faktor koji bi trebalo da utiče na sudije leži u činjenici da Šmit nije legalno izabrani visoki predstavnik u BiH.

Stjepnović je objasnio da Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ne može da ulazi u meritum presude koja je izrečena Dodiku, niti da utvrđuje da li je učinio krivično djelo za koje je osuđen, ali može na osnovu dokaza da utvrdi da li je povrijeđeno neko od prava propisanih u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

ЕКО Топлана-23092025

Banja Luka

Eko toplane počele primjenu restriktivnog režima isporuke toplotne energije

- Sudije će prvo da preispitaju procesne uslove, odnosno da li su oni ispunjeni da bi o aplikaciji uopšte odlučivali, te da li su iskorišćena sva pravna sredstva u BiH. Nema preciznih rokova u kojima treba da odluče o zahtjevu - rekao je Stjepanović za Glas Srpske.

On je dodao da predmet uzimaju kao prioritet, ako smatraju da je hitan, a ako ne, može potrajati i duže od godinu, dvije.

Stjepanović smatra da bi sudije, imajući u vidu da je riječ o političkom procesu koji je izazvao veliko interesovanje, o ovoj aplikaciji mogle da odlučuje brže.

Полиција ФБиХ

Hronika

Akcija u Sarajevu: Pretresaju se stanovi i stomatološka ordinacija dekana Stomatološkog fakulteta

Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu ovih dana biće upućena žalba Dodikove odbrane na presudu BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Lazar Stjepanović

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Како да црвено вино постане ваш савезник у њези коже

Stil

Kako da crveno vino postane vaš saveznik u njezi kože

3 h

0
Ово су 4 ствари без којих ваш пас никада неће бити срећан

Savjeti

Ovo su 4 stvari bez kojih vaš pas nikada neće biti srećan

3 h

0
Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

Hronika

Zapaljena dva auta, požar prijetio zgradama

3 h

0
Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

Hronika

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

3 h

0

Više iz rubrike

Нова фискализација даје резултате: Мање прекршајних налога

Republika Srpska

Nova fiskalizacija daje rezultate: Manje prekršajnih naloga

16 h

1
100 милиона КМ за борце: Тражи се и бањско лијечење, пензија са 60 година

Republika Srpska

100 miliona KM za borce: Traži se i banjsko liječenje, penzija sa 60 godina

17 h

11
Додиков предмет ускоро пред Стразбуром

Republika Srpska

Dodikov predmet uskoro pred Strazburom

17 h

1
Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

Republika Srpska

Košarac: Spremni smo da predložimo uvođenje zaštitnih mjera

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Potvrđene sumnje mljekara: Lažni sirevi na policama u Republici Srpskoj

12

44

Od danas na snazi nove cijene goriva

12

43

Tuga u domu Zvezde Granda, pevač van sebe od bola

12

40

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

12

33

Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner