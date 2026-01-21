Stjepanović: Ima elemenata da Sud u Strazburu usvoji apelaciju Dodikove odbrane

Pravni zastupnik Republike Srpske Lazar Stjepanović smatra da ima elemenata da Evropski sud za ljudska prava u Strazburu usvoji najavljenu apelaciju odbrane predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na presudu Suda BiH.

Stjepanović kaže da je jasno da su prekršeni članovi Evropske konvencije u procesu u kojem je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita" i ističe da je moralo da postoji to krivično djelo u vrijeme izvršenja.

- Ima elemenata da sud usvoji aplikaciju nakon čega se skreće pažnja državi, u ovom slučaju BiH, da izmijeni krivično zakonodavstvo i izbaci krivično djelo po kojem je suđeno - rekao je Stjepanović.

On tvrdi da faktor koji bi trebalo da utiče na sudije leži u činjenici da Šmit nije legalno izabrani visoki predstavnik u BiH.

Stjepnović je objasnio da Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ne može da ulazi u meritum presude koja je izrečena Dodiku, niti da utvrđuje da li je učinio krivično djelo za koje je osuđen, ali može na osnovu dokaza da utvrdi da li je povrijeđeno neko od prava propisanih u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

- Sudije će prvo da preispitaju procesne uslove, odnosno da li su oni ispunjeni da bi o aplikaciji uopšte odlučivali, te da li su iskorišćena sva pravna sredstva u BiH. Nema preciznih rokova u kojima treba da odluče o zahtjevu - rekao je Stjepanović za Glas Srpske.

On je dodao da predmet uzimaju kao prioritet, ako smatraju da je hitan, a ako ne, može potrajati i duže od godinu, dvije.

Stjepanović smatra da bi sudije, imajući u vidu da je riječ o političkom procesu koji je izazvao veliko interesovanje, o ovoj aplikaciji mogle da odlučuje brže.

Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu ovih dana biće upućena žalba Dodikove odbrane na presudu BiH.