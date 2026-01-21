Logo
Skrivena infekcija zuba može drastično uticati na zdravlje

Скривена инфекција зуба може драстично утицати на здравље
Foto: Pixabay

Nova istraživanja ukazuju na to da duboke, često bezbolne infekcije u korenu zuba mogu imati mnogo šire posljedice po zdravlje nego što se ranije mislilo. Iako su lokalizovane u ustima, ove infekcije mogu pokrenuti hroničnu upalu koja utiče na cijeli organizam, uključujući i regulaciju šećera u krvi.

Stomatolozi i istraživači su godinama primjećivali da pacijenti sa hroničnim infekcijama korijena zuba češće imaju i metaboličke probleme, posebno dijabetes. Danas studije potvrđuju ovu povezanost: liječenje apikalnog parodontitisa, ozbiljne infekcije oko vrha korijena zuba, može dovesti do smanjenja upale i blagog, ali značajnog poboljšanja kontrole glikemije.

Infekcija nema simptome

Ove infekcije su posebno podmukle jer često ne izazivaju bol niti druge jasne simptome. Mnogi ljudi nisu svesni problema dok se on ne otkrije na rutinskom rendgenskom snimku. Međutim, bakterije iz zaraženog zuba mogu se proširiti na okolna tkiva i pokrenuti dugotrajni imuni odgovor. Takva hronična upala niskog stepena može ući u krvotok i ometati delovanje insulina, što ćelijama otežava preuzimanje glukoze iz krvi.

Studije koje su pratile pacijente tokom više godina pokazale su da oni koji su liječili infekcije korijena zuba imaju niže vrednosti šećera u krvi i povoljnije metaboličke i inflamatorne markere. Metabolomičke analize krvi potvrdile su da uklanjanje zaraženog tkiva iz zuba može pozitivno uticati na cjelokupan metabolizam, a ne samo rešiti stomatološki problem.

Veza između oralnih infekcija i dijabetesa

Osobe sa dijabetesom imaju veći rizik od sporog zarastanja i razvoja trajnih lezija oko zuba, jer povišen šećer u krvi slabi imuni odgovor i remeti obnovu koštanog tkiva. Istovremeno, neliječene zubne infekcije mogu dodatno pogoršati glikemijsku kontrolu, održavajući stanje hronične upale u organizmu.

Милица Тодоровић-21012026

Scena

Milica Todorović sitno broji do porođaja: Pjevačica ne skida osmijeh sa lica

Sličan efekat primjećen je i kod bolesti desni: njihovo liječenje često dovodi do smanjenja vrijednosti HbA1c, pokazatelja prosečnog nivoa šećera u krvi. To dodatno potvrđuje da smanjenje oralne upale može pomoći telu da efikasnije reguliše glukozu.

Iako liječenje korijenskih kanala nije terapija za dijabetes, ovi nalazi jasno pokazuju da oralno zdravlje igra važnu ulogu u opštem i metaboličkom zdravlju. Skrivena infekcija zuba može imati posljedice koje prevazilaze bol i estetske probleme, pa redovni stomatološki pregledi i pravovremeno liječenje mogu doprinijeti ne samo zdravlju osmeha, već i boljoj kontroli šećera u krvi i ukupnom stanju organizma.

(Kurir)

