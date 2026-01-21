Logo
Evo šta se dešava sa tijelom kada popijemo rasol

Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол
Čaša rasola (vode od kiselog kupusa) na prazan stomak mnogima zvuči neobično, ali ovaj stari „narodni trik“ ima i svoje fiziološko objašnjenje. Umjeren unos može imati niz efekata na organizam – od bržeg razbuđivanja do boljeg varenja. Evo šta se zapravo dešava u tijelu.

1. Brza rehidratacija i nadoknada elektrolita

Tokom noći tijelo gubi tečnost i minerale. Rasol je bogat natrijumom i sadrži kalijum, pa pomaže da se elektroliti brzo nadoknade. Zato se mnogi osjećaju „življe“ već nekoliko minuta nakon ispijanja male količine.

2. Podsticanje varenja

Fermentisana tečnost stimuliše lučenje želudačnih sokova. To može olakšati jutarnju tromost digestivnog sistema, smanjiti nadutost i pripremiti stomak za doručak. Kod nekih ljudi se poboljšava i redovnost stolice.

3. Podrška crijevnoj flori

Ako je rasol prirodno fermentisan (bez sirćeta), sadrži korisne bakterije i organske kiseline. One mogu doprinijeti ravnoteži crijevne mikrobiote, što je važno za imunitet i opšte zdravlje.

4. Stabilniji krvni pritisak kod osoba sa niskim pritiskom

Zbog sadržaja soli, rasol može blago povisiti pritisak kod onih koji pate od jutarnje hipotenzije. Mnogi navode da im pomaže protiv vrtoglavice i slabosti u ranim satima.

5. Brži oporavak poslije napora ili neprospavane noći

Rasol pomaže tijelu da se „resetuje“ nakon fizičkog napora, znojenja ili manjka sna. Zbog elektrolita, često se koristi i kao prirodna alternativa sportskim napicima.

6. Moguće ublažavanje mamurluka

Iako nije čudotvoran lijek, rasol može smanjiti glavobolju i mučninu nakon alkohola jer nadoknađuje izgubljene minerale i podstiče hidriranje.

Koliko je dovoljno?

Ne treba pretjerivati. Dovoljno je 50–100 ml (pola čaše) ujutru. Veće količine mogu opteretiti želudac i unijeti previše soli.

Ko treba da bude oprezan?

Osobe sa visokim krvnim pritiskom

Oni koji imaju probleme sa želucem (gastritis, čir).

