Razbijen lanac rada na crno u Njemačkoj, osuđen i državljanin BiH

Izvor:

Agencije

21.01.2026

06:59

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Njemačka država oštećena je za najmanje devet miliona evra, a sve kroz fiktivne fakture milionskih iznosa te razrađenu mrežu „fantomskih vlasnika“.

Sud u Minhenu za ovu tešku prevaru osudio je četvoricu muškaraca, među kojima i državljanina Bosne i Hercegovine, kao glavnoosumnjičeneg.

Килијан Ембапе

Fudbal

Real Madrid deklasirao Monako – Mbape, Belingem i Vinisijus režirali golijadu u Ligi šampiona

Svi osuđeni bili su dio organizovanog lanca rada na crno u regionu Gornje Bavarske. Brojni radnici iz ukupno pet građevinskih firmi bili su isplaćivani „na crno“ za svoje poslove izvođene u visokogradnji. Zajednička istražna grupa, koja je djelovala po nalogu Tužilaštva Minhena I i koju su činili istražni službenici Finansijske kontrole rada na crno Rozenhajm i poreske inspekcije Minhena, otkrila je štetu po fondove socijalne zaštite te poreske organe od oko devet miliona evra.

Glavnoosumnjičeni je 67-godišnji građevinski preduzetnik iz Bosne i Hercegovine koji je proteklih devet godina osnovao pet različitih građevinskih firmi, u kojima je plate zaposlenima, za odrađene radne sate, prijavljivao samo djelimično. Ostatak je isplaćivan u gotovini tj. u kovertama, na crno.

Da bi zavarao vlasti, stalno je firme dovodio do bankrota, a zatim bi osnivao nove, pod drugim imenima, čije poslove su po njegovim instrukcijama vodili različiti „fantomski“ vlasnici. Kako se moglo čuti tokom suđenja, od profesionalnog falsifikatora fiktivnih faktura iz Berlina kupovao je lažne račune u milionskim iznosima od nepostojećih podizvođača, kako bi prikrio masovni odliv novca za isplate plata na crno iz svoje poslovne dokumentacije.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova: Izjave evropskih lidera u Davosu teatar apsurda

On je presudom Okružnog suda u Minhenu, koja je danas postala pravosnažna, osuđen na pet godina zatvora.

„On je time prouzrokovao štetu po fondove i poreske organe od oko devet miliona evra. Duga zatvorska kazna je u skladu sa njegovim kriminalnim djelovanjem“, izjavila je Marion Diršerl, portparolka Glavne carinske uprave Rozenhajm.

Dvojica „fantomskih“ vlasnika takođe su dobili zatvorske kazne: 75-godišnji Hrvat osuđen je na godinu i deset mjeseci zatvora i novčanu kaznu. Drugi „fantomski“ vlasnik, 29-godišnji državljanin BiH, osuđen je na dvije godine zatvora i ogromnu novčanu kaznu.

Četvrti osuđeni je prijatelj glavnog počinioca, vlasnik berlinske firme za fiktivne fakture, koji je pomagao i pri planiranim premještanjima sjedišta firmi i njihovim „bankrotima“. On je osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog svog doprinosa krivičnom djelu. Ova presuda još nije pravosnažna.

Tagovi:

Njemačka

prevara

