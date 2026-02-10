Štoker: Potreban kanal za komunikaciju sa Moskvom

Za okončanje ukrajinske krize potrebni su kanali za komunikaciju, uključujući sa Rusijom, izjavio je austrijski kancelar Kristijan Štoker.

On je nakon sastanka sa češkim premijerom Andrejem Babišom u Beču podsjetio novinare da Austrija podržava Ukrajinu od početka ukrajinske krize, te da pomaže Kijevu ove zime.

"U isto vrijeme, vidimo da je, uz rad na izgledima za finansiranje Ukrajine, neophodan rad na izgledima za okončanje rata, a to zahtijeva kanale za pregovore, uključujući sa Rusijom", rekao je Štoker.

Prema njegovim riječima, to znači da i Evropa mora da razvije svoju viziju kako se sukob može završiti sa evropske tačke gledišta.