Logo
Large banner

Štoker: Potreban kanal za komunikaciju sa Moskvom

Izvor:

SRNA

10.02.2026

12:43

Komentari:

0
Штокер: Потребан канал за комуникацију са Москвом

Za okončanje ukrajinske krize potrebni su kanali za komunikaciju, uključujući sa Rusijom, izjavio je austrijski kancelar Kristijan Štoker.

On je nakon sastanka sa češkim premijerom Andrejem Babišom u Beču podsjetio novinare da Austrija podržava Ukrajinu od početka ukrajinske krize, te da pomaže Kijevu ove zime.

"U isto vrijeme, vidimo da je, uz rad na izgledima za finansiranje Ukrajine, neophodan rad na izgledima za okončanje rata, a to zahtijeva kanale za pregovore, uključujući sa Rusijom", rekao je Štoker.

Prema njegovim riječima, to znači da i Evropa mora da razvije svoju viziju kako se sukob može završiti sa evropske tačke gledišta.

Podijeli:

Tagovi :

Austrija

Rusija

Ukrajina

Moskva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

Svijet

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

4 h

0
Преговори о украјинском сукобу се настављају, предстоји дуг пут

Svijet

Pregovori o ukrajinskom sukobu se nastavljaju, predstoji dug put

8 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Prisilna mobilizacija uz odobrenje EU

20 h

0
Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини

Svijet

Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

22 h

0

Više iz rubrike

ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

FSB: Priveden treći saučesnik u pokušaju ubistva ruskog generala

3 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Kongresmeni prijete da će javno pročitati imena iz Epstajnovih fajlova

4 h

0
Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

Svijet

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

4 h

0
Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Svijet

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner