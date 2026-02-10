Logo
FSB: Priveden treći saučesnik u pokušaju ubistva ruskog generala

RT Balkan

10.02.2026

Komentari:

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Foto: screenshot

Priveden je treći saučesnik u atentatu na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva ruskog Ministarstva odbrane, saopštila je Federalna služba bezbjednosti (FSB) Ruske Federacije za agenciju RIA Novosti.

"FSB je privela trećeg saučesnika u pokušaju ubistva prvog zamjenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, ruskog državljanina Pavla Vasina, rođenog 1981. godine", navodi se u saopštenju.

Pavel je sin Viktora Vasinog, saučesnika u zločinu koji je ranije priveden.

Vasin je obezbedio ranije pritvorenom agentu SBU Ljubomiru Korbi, rođenom 1960. godine, i svom ocu, Viktoru Vasinu, rođenom 1959. godine, vozila za nadzor i zaplenu oružja iz skladišta, otkrila je ruska služba. Takođe je kupio tehničku opremu za praćenje: kameru za automobil i tragač, koji su korišćeni za praćenje i određivanje ruta meta.

Osim toga, osumnjičeni je pomagao kriminalcima u prikupljanju informacija o adresama stanovanja i vozilima meta SBU putem interneta i aplikacija.

"Tokom operativnih aktivnosti, P. Vasin je iznio priznanje, što je takođe pomoglo u identifikaciji još dva visoka zvaničnika ruskog Ministarstva odbrane, koje su L. Korba i V. Vasin pratili u interesu ukrajinskih obavještajnih službi, sa ciljem daljeg izvršenja sabotaže i terorističkih djela", dodaje se u saopštenju.

Ljubomir Korba je bio direktni izvršilac atentata, dok je Viktor Vasin bio njegov saučesnik. Ljubomira Korbu je regrutovao oficir Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU) u avgustu 2025. godine u gradu Ternopolju, naveli su ranije u FSB.

Pokušaj ubistva Aleksejeva dogodio se u petak ujutru u stambenoj zgradi u Volokolamskom auto-putu u Moskvi, kada je zadobio više rana od vatrenog oružja. Povređeni general je hospitalizovan.

(rt balkan)

Tagovi :

FSB

Rusija

Komentari
