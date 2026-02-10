Dodik: Srpska duboko cijeni saradnju sa ruskim rukovodstvom i diplomatama

Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu uputio je srdačne čestitke povodom Dana diplomatskog radnika Ruske Federacije, istakavši da Republika Srpska duboko cijeni kontinuiranu saradnju sa rukovodstvom i diplomatama Rusije.

Dodik je naveo da ovaj praznik predstavlja simbol očuvanja bogate istorije i najboljih tradicija ruske diplomatije, kojim se dodatno snaži poštovanje prema ovoj plemenitoj profesiji, afirmišući njen značaj i ugled.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo inostranih poslova Ruske Federacije, slijedeći temeljne principe diplomatije i nasljeđe svojih prethodnika, odlučnim i dostojanstvenim radom predstavlja stub međunarodnog prava i djeluje u interesu globalne stabilnosti.

"Republika Srpska duboko cijeni kontinuiranu saradnju sa rukovodstvom i diplomatama Ruske Federacije, unapređujući saradnju u svim oblastima, što predstavlja neraskidive veze i prijateljstvo naših naroda kojima težimo i u budućnosti", napisao je Dodik na Iksu.