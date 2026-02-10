Trišić Babić: U posljednje dvije nedjelje učinili smo velike stvari za Srpsku i sve njene ljude

Izvor:
ATV
10.02.2026
09:54
Komentari:0
Politika vam, kao nijedno drugo zanimanje, pruža mogućnost da uradite mnogo toga dobrog za svoj narod i svoju zemlju, navela je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić na Iksu.
U posljednje dvije nedjelje, kaže, učinili smo velike stvari za Republiku Srpsku i sve njene ljude.
U posljednje dvije nedjelje, učinili smo velike stvari za Republiku Srpsku i sve njene ljude. pic.twitter.com/dy6PbIVu6W
