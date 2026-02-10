Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Izvor:
SRNA
10.02.2026
11:08
Komentari:0
Rusija je uvijek bila zagovornik dijaloga radi rješavanja najtežih problema, rekao portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Mi smo uvjereni da dijalog može doprinijeti rješavanju najhitnijih, najsloženijih problema", odgovorio je Peskov novinarima na pitanje da li je Pariz obnovio kontakte sa Moskvom na tehničkom nivou, kako tvrdi francuski predsjednik Emanuel Makron.
Peskov je dodao da se problemi neće riješiti sami od sebe, te da ni konfrontacija neće pomoći u njihovom rješavanju.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
11
47
11
45
11
31
11
19
11
08
Trenutno na programu