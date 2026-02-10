Logo
Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Rusija je uvijek bila zagovornik dijaloga radi rješavanja najtežih problema, rekao portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Mi smo uvjereni da dijalog može doprinijeti rješavanju najhitnijih, najsloženijih problema", odgovorio je Peskov novinarima na pitanje da li je Pariz obnovio kontakte sa Moskvom na tehničkom nivou, kako tvrdi francuski predsjednik Emanuel Makron.

Peskov je dodao da se problemi neće riješiti sami od sebe, te da ni konfrontacija neće pomoći u njihovom rješavanju.

Dmitrij Peskov

Rusija

