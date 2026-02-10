Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

"Mi smo uvjereni da dijalog može doprinijeti rješavanju najhitnijih, najsloženijih problema", odgovorio je Peskov novinarima na pitanje da li je Pariz obnovio kontakte sa Moskvom na tehničkom nivou, kako tvrdi francuski predsjednik Emanuel Makron.

Peskov je dodao da se problemi neće riješiti sami od sebe, te da ni konfrontacija neće pomoći u njihovom rješavanju.