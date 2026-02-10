Vraća se Angela Merkel

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel iznenada je najavila da će 20. februara učestvovati na stranačkom kongresu CDU-a, što će biti njen prvi dolazak na takvo okupljanje otkako je napustila dužnost. Njen kabinet potvrdio je Njemačkoj novinskoj agenciji da će Merkel, kao počasna gošća, prisustvovati prvom danu kongresa, uključujući i izbor predsjednika stranke. Učešće je potvrdila i portparolka CDU-a, piše „Handelsblat“.

Kongres se održava 20. i 21. februara u Štutgartu, a uobičajena je praksa da se kao počasni gosti pozivaju svi bivši predsjednici stranke. Merkel (71) je posljednji put fizički prisustvovala stranačkom kongresu 2019. godine u Lajpcigu. Posljednji kongres tokom njenog mandata, u januaru 2021. godine, održan je digitalno zbog pandemije koronavirusa, prije nego što ju je u decembru iste godine naslijedio Olaf Šolc (SPD).

Bivša kancelarka nije se odazvala pozivima na kongrese 2022. i 2024. godine. Njeno odbijanje 2024. godine obrazloženo je stavom da se „nakon povlačenja iz aktivne politike načelno ne uključuje u aktuelna zbivanja“. Na pitanje da li se taj stav promijenio, iz njenog kabineta poručili su: „Ne, izuzetak potvrđuje pravilo.“

Hladni odnosi s vodstvom stranke

Za sada nije poznato da li će se Merkel obratiti učesnicima kongresa. Njen odnos s aktuelnim vodstvom stranke smatra se distanciranim otkako je Fridrih Merc u januaru 2022. godine preuzeo čelnu poziciju u CDU-u. Stranka se pod njegovim vođstvom značajno udaljila od ere Angele Merkel, a u poslaničkom klubu danas je ostalo malo njenih bliskih saradnika i pristalica.

Merkel je u više navrata javno kritikovala Merca, kako dok je bio lider opozicije, tako i nakon što je postao kancelar. Odluku njene bivše frakcije CDU/CSU da u Bundestagu usvoji zakon o migracijama uz podršku glasova AfD-a ocijenila je pogrešnom. Kritična je i prema odbijanju prihvata migranata na njemačkim granicama.

Iako je u maju došla u Bundestag na Mercov izbor za kancelara, napustila je zgradu parlamenta nakon što prvi krug glasanja nije uspio. Kancelar i njegov kabinet položili su zakletvu bez njenog prisustva. Prošlog novembra otkazala je i dolazak na proslavu Mercovog 70. rođendana zbog putovanja u Izrael.

Signal na početku izborne godine?

Njen dolazak može se tumačiti kao politički signal na početku teške izborne godine, u kojoj je za stranke centra ključno zajednički zaustaviti, kako se ocjenjuje, naizgled nezaustavljiv rast AfD-a. Stranački kongres, koji se održava dvije sedmice prije pokrajinskih izbora u Baden-Virtembergu, biće u potpunosti u znaku predizborne kampanje.

U septembru slijede izbori u Saksoniji-Anhaltu i Meklenburgu–Zapadnoj Pomeraniji, gdje AfD u anketama bilježi podršku od 35 do 40 odsto. Biće zanimljivo pratiti kako će se Merkel i Merc ponašati jedno prema drugom u Štutgartu. Svojim dolaskom bivša kancelarka ispunjava želju koju joj je Merc uputio 2024. godine u govoru povodom njenog 70. rođendana: „Da ostaneš privržena CDU-u.“

Ipak, Merkel nije imala samo kritike na račun Merca. Izričito je pohvalila njegovu spoljnu politiku. „Kao građanka, smatram da je ono što je Fridrih Merc do sada učinio prije svega dobro“, rekla je u septembru u emisiji „Špicengešpreh“ magazina „Špigel“. „Iskreno, olakšanje je što Njemačka ponovo nastupa sa šarmom i glasom u Evropi i svijetu.“

Merkel neće biti jedina bivša predsjednica stranke na kongresu. Poslanik Armin Lašet učestvuje kao delegat, dok je Anegret Kramp-Karenbauer prisutna u dvostrukoj ulozi – kao bivša predsjednica CDU-a i kao nova predsjednica Fondacije „Konrad Adenauer“. Tako će u Štutgartu biti zastupljeni svi živi bivši čelnici stranke.

