Šok u Njemačkoj: Planirano ubistvo Olafa Šolca i Angele Merkel

Njemačka specijalna policija uhapsila je osumnjičenog Martina S. (49) zbog kako se sumnja vođenja platforme za likvidacije na darknetu usmjerene na bivše kancelere Olafa Šolca i Angelu Merkel.

Suočava se sa optužbama za terorizam.

Njemačka specijalna policija uhapsila je muškarca u Dortmundu u ponedeljak uveče zbog vođenja platforme za likvidacije na darknetu usmjerene na istaknute političare i nuđenja kriptovaluta kao nagrade, saopštili su njemački tužioci.

Osumnjičeni, Martin S, navodno je vodio anonimni forum "Politička ubistva" najmanje od juna i vodio je listu sa više od 20 meta, uključujući bivše kancelere Olafa Šolca i Angelu Merkel, prema riječima tužilaca.

Savezne vlasti su ga optužile za finansiranje terorizma, podsticanje na teška nasilna djela protiv države i širenje ličnih podataka na način koji ugrožava bezbjednost države.

Osumnjičeni ima njemačko i poljsko državljanstvo, saopštili su tužioci.

Martin S (49) je navodno tražio donacije u kriptovalutama za finansiranje ubica i objavljivao uputstva za pravljenje eksploziva, prema optužnici.

Muškarac je takođe osumnjičen da ima veze sa krajnje desničarskim pokretom Rajhsburger, javila je njemačka državna televizija ARD, pozivajući se na bezbjednosne izvore.

Osumnjičeni će se u srijedu pojaviti pred istražnim sudijom, prenosi "euronjuz".