Komunalci u travi otkrili zlato od 30.000 evra

Komunalni radnici iz mjesta Banevic u blizini Drezdena doživjeli su pravo iznenađenje tokom rutinskog košenja trave, kada su u travi pronašli deset zlatnih poluga vrijednih oko 30.000 evra.

Kako prenose njemački mediji ovaj neobični događaj dogodio se prije dvije sedmice kada su komunalni radnici kosili travu oko retenzionog bazena za kišnicu iznenada primijetili da je nešto zaiskrilo u travi.

Na njihovo iznenađenje, pronašli su zlatne poluge vrijedne oko 30.000 evra, a sada je na policiji da otkrije odakle potiče taj "zlatni blagajnički bonus" i da li opština možda uskoro može da se raduje neplaniranom prilivu u budžet.

Policija je preuzela pronađeno "blago" i istražuje da li je zlato povezano sa nekim krivičnim d‌jelom.

"Još nije odlučeno kako će se u ovom slučaju dalje postupati", izjavio je portparol policije Marko Laske (50).

Ako se ne pronađe vlasnik, zlatne poluge mogle bi biti iskorištene u korist lokalnih udruženja.

"Trenutno radimo na pravilniku za rad udruženja. Volio bih da se ovaj slučaj na kraju pridruži tom fondu", rekao je predsjednik opštine Hajko Versig.

Vrijednost pronađenog blaga nije mala, u zavisnosti od tržišne cijene zlata, deset poluga zajedno vrijedi oko 30.000 evra.

Za sada, stanovnici Banevica s nestrpljenjem prate kako će se rasplesti ova priča koja je počela sasvim običnim košenjem trave, prenosi Feniks magazin.