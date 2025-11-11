Logo
Large banner

Nijemac uhapšen zbog platforme za atentate usmjerene na Merkelovu i Šolca

Izvor:

Euronews

11.11.2025

13:37

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Specijalna policija uhapsila je 49-godišnjeg osumnjičenika identifikovanog kao Martin S. zbog vođenja platforme za atentate na darknetu usmjerene na bivše kancelare Olafa Šolca i Angelu Merkel.

On se suočava s optužbama za terorizam.

Muškaracje uhapšen u poned‌jeljak naveče u Dortmundu zbog planiranja atentata na visokopozicionirane političare i nuđenja kriptovaluta kao nagrade, rekli su njemački tužitelji.

Osumnjičeni, Martin S., navodno je vodio anonimnu platformu "Assassination Politics" najmanje od juna i vodio listu sa više od 20 meta, uključujući bivše kancelare Šolca i Merkelovu, prema tužiteljima.

vatrogasci

Region

Zapalila se kuća: Muškarac zadobio teške opekotine

Savezne vlasti optužile su ga za finansiranje terorizma, instruisanje ozbiljnih nasilnih d‌jela protiv države i širenje ličnih podataka na način koji ugrožava državu.

Osumnjičeni ima njemačko i poljsko državljanstvo i nalazi se na radaru vlasti od 2020. zbog učestvovanja u protestima protiv korona virusa, rekli su tužitelji, prenosi "EuroNews".

Podijeli:

Tagovi:

Olaf Šolc

Angela Merkel

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

Region

Zapalila se kuća: Muškarac zadobio teške opekotine

43 min

0
Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

Svijet

Kako da procijenite da li su gljive jestive?

44 min

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila u Gradišci i Rači

47 min

0
Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

Scena

Maca Diskrecija javno objavila svoj cjenovnik

45 min

0

Više iz rubrike

Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

Svijet

Kako da procijenite da li su gljive jestive?

44 min

0
Avion

Svijet

Procedura na aerodromima više nije ista

54 min

0
Шокантно признање: Француска се припрема за рат

Svijet

Šokantno priznanje: Francuska se priprema za rat

1 h

0
Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

Svijet

Peskov: Rusija razvija odnose sa novim rukovodstvom Sirije

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

19

Poznato kada će biti otvoren novi granični prelaz Gradiška

14

17

Pijani vozač udario u policijsko vozilo, povrijeđena dva policajca

14

13

Obratite pažnju na simptome: Postoji više vrsta anemije

14

12

Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner