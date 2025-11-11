Nijemac uhapšen zbog platforme za atentate usmjerene na Merkelovu i Šolca

Izvor:
Euronews
11.11.2025
13:37
Komentari:0
Specijalna policija uhapsila je 49-godišnjeg osumnjičenika identifikovanog kao Martin S. zbog vođenja platforme za atentate na darknetu usmjerene na bivše kancelare Olafa Šolca i Angelu Merkel.
On se suočava s optužbama za terorizam.
Muškaracje uhapšen u ponedjeljak naveče u Dortmundu zbog planiranja atentata na visokopozicionirane političare i nuđenja kriptovaluta kao nagrade, rekli su njemački tužitelji.
Osumnjičeni, Martin S., navodno je vodio anonimnu platformu "Assassination Politics" najmanje od juna i vodio listu sa više od 20 meta, uključujući bivše kancelare Šolca i Merkelovu, prema tužiteljima.
Region
Zapalila se kuća: Muškarac zadobio teške opekotine
Savezne vlasti optužile su ga za finansiranje terorizma, instruisanje ozbiljnih nasilnih djela protiv države i širenje ličnih podataka na način koji ugrožava državu.
Osumnjičeni ima njemačko i poljsko državljanstvo i nalazi se na radaru vlasti od 2020. zbog učestvovanja u protestima protiv korona virusa, rekli su tužitelji, prenosi "EuroNews".
Najnovije
Najčitanije
14
19
14
17
14
13
14
12
14
07
Trenutno na programu