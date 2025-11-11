Kako da procijenite da li su gljive jestive?

Pogrešan izbor može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući trovanje, digestivne smetnje ili alergijske reakcije. Srećom, postoje jednostavni znaci i pravila kojih se možete pridržavati kako biste odabrali samo svježe i jestive gljive, bilo da ih kupujete na pijaci ili berete u prirodi.

Pregledajte boju i izgled - znakovi svježine koje ne smijete da ignorišete

Prva stvar na koju treba obratiti pažnju je boja i cjelokupan izgled gljive. Svježe gljive imaju čvrstu, ravnomjernu boju, bez tamnih mrlja, pjegica ili promjena koje mogu ukazivati na kvarenje.

Poređajte gljive i izbjegavajte one koje d‌jeluju "gumenasto" ili su omekšale, jer to znači da su izgubile svježinu. Tekstura i boja su prvi pokazatelji njihove kvalitete - birajte samo čvrste i ravnomjerne primjerke.

Provjerite miris - možete da otkrijete opasnost

Svježe gljive imaju blagi, prijatan zemljani miris, dok neprijatni ili oštri mirisi često upozoravaju na kvarenje ili prisustvo bakterija.

Prilikom kupovine ili branja u prirodi, nježno približite gljivu nosu i procijenite miris. Ako osjećate kiselo, pokvareno ili "fermentisano" prisustvo, izbjegavajte tu pečurku - čak i ako spolja izgleda dobro.

Miris je često pouzdaniji pokazatelj svježine od same boje ili teksture.

Pravilno čuvanje - kako produžiti svježinu i zadržati ukus?

Čak i najbolje odabrane gljive mogu brzo da se pokvare ako nisu pravilno čuvane. Držite ih na suvom, hladnom mjestu i po mogućstvu u papirnoj kesi, nikako u plastičnoj, jer vlaga ubrzava kvarenje.

Čistite ih neposredno prije upotrebe, a ne unaprijed, kako bi zadržale prirodni ukus i teksturu. Uz pravilnu provjeru boje, mirisa i čvrstoće, gljive će biti sigurne, svježe i spremne da oplemene svako jelo, prenosi "24Sedam".