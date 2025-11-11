Procedura na aerodromima više nije ista

Irska niskobudžetna avio-kompanija Rajaner objavila je da će od 12. novembra prihvatati isključivo digitalne bording karte, čime se ukida mogućnost korišćenja papirnih karata za ukrcavanje.

Putnici će ubuduće morati da se prijave za let preko interneta i generišu svoju kartu u aplikaciji „myRyanair“, prenosi danas Juronjuz, dodajući da papirne karte više neće biti priznate pri ukrcavanju.

Ova odluka izazvala je zabrinutost među starijim putnicima koji možda nemaju pametne telefone ili nisu vješti u njihovom korišćenju. Pitanja se takođe javljaju u slučaju da se telefon isprazni, bude ukraden ili putnik izgubi internet vezu.

Nova politika stupa na snagu u sredu, 12. novembra, nakon što je prvobitno planirana za 3. novembar, ali je odložena zbog povećanog obima putovanja tokom školskog raspusta u Velikoj Britaniji.

Iz kompanije navode da se promjena uvodi jer gotovo 80% putnika već koristi digitalne bording karte.

Rajaner ističe da se ovom odlukom pridružuje i drugim industrijama, poput festivala, koncerata i sportskih događaja, koje su uspješno prešle na digitalne ulaznice.

Kroz aplikaciju putnici mogu da naruče hranu i piće uz prioritetnu uslugu, prate status leta u realnom vremenu, dobijaju obavještenja o gejtovima i kašnjenjima, kao i da čuvaju putna dokumenta na jednom mjestu, piše Kurir.