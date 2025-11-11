Logo
Large banner

Procedura na aerodromima više nije ista

Izvor:

Kurir

11.11.2025

13:25

Komentari:

0
Avion
Foto: Pexels

Irska niskobudžetna avio-kompanija Rajaner objavila je da će od 12. novembra prihvatati isključivo digitalne bording karte, čime se ukida mogućnost korišćenja papirnih karata za ukrcavanje.

Putnici će ubuduće morati da se prijave za let preko interneta i generišu svoju kartu u aplikaciji „myRyanair“, prenosi danas Juronjuz, dodajući da papirne karte više neće biti priznate pri ukrcavanju.

Ova odluka izazvala je zabrinutost među starijim putnicima koji možda nemaju pametne telefone ili nisu vješti u njihovom korišćenju. Pitanja se takođe javljaju u slučaju da se telefon isprazni, bude ukraden ili putnik izgubi internet vezu.

Nova politika stupa na snagu u sredu, 12. novembra, nakon što je prvobitno planirana za 3. novembar, ali je odložena zbog povećanog obima putovanja tokom školskog raspusta u Velikoj Britaniji.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Institut ''Dr Miroslav Zotović'' je ponos Srpske

Iz kompanije navode da se promjena uvodi jer gotovo 80% putnika već koristi digitalne bording karte.

Rajaner ističe da se ovom odlukom pridružuje i drugim industrijama, poput festivala, koncerata i sportskih događaja, koje su uspješno prešle na digitalne ulaznice.

Kroz aplikaciju putnici mogu da naruče hranu i piće uz prioritetnu uslugu, prate status leta u realnom vremenu, dobijaju obavještenja o gejtovima i kašnjenjima, kao i da čuvaju putna dokumenta na jednom mjestu, piše Kurir.

Podijeli:

Tag:

avion

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Институт ''Др Мирослав Зотовић'' је понос Српске

Republika Srpska

Karan: Institut ''Dr Miroslav Zotović'' je ponos Srpske

58 min

0
Аутом слетио у Врбас

Hronika

Autom sletio u Vrbas u banjalučkom naselju - VIDEO

1 h

0
Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

Savjeti

Trik zlata vrijedan: Ova namirnica će spriječiti gomilanje leda u zamrzivaču

1 h

0
Младен Жижовић

Fudbal

Borac zove navijače, sav prihod ide porodici Žižović

1 h

0

Više iz rubrike

Шокантно признање: Француска се припрема за рат

Svijet

Šokantno priznanje: Francuska se priprema za rat

1 h

0
Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

Svijet

Peskov: Rusija razvija odnose sa novim rukovodstvom Sirije

1 h

0
Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

Svijet

Naoružani muškarci oteli i ubili TikTok influenserku

1 h

0
Дјечак (2) упао у окно лифта, отац скочио за њим: ''Чудом је преживио''

Svijet

Dječak (2) upao u okno lifta, otac skočio za njim: ''Čudom je preživio''

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

19

Poznato kada će biti otvoren novi granični prelaz Gradiška

14

17

Pijani vozač udario u policijsko vozilo, povrijeđena dva policajca

14

13

Obratite pažnju na simptome: Postoji više vrsta anemije

14

12

Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner