Dječak (2) upao u okno lifta, otac skočio za njim: ''Čudom je preživio''

Izvor:

Telegraf

11.11.2025

12:21

Дјечак (2) упао у окно лифта, отац скочио за њим: ''Чудом је преживио''
Foto: Unsplash

Jezivi incident se odigrao u jednoj stambenoj zgradi, u ruskom gradu Voronježu, kada je dvogodišnje dijete upalo u okno lifta, nakon što se naslonilo na vrata.

Sigurnosne kamere zabilježile su pad dječaka, kao i reakciju užasnutih roditelja.

Komšije čule zapomaganje

Kada se dječak naslonio na vrata lifta, ona su popustila iz nepoznatih razloga. Upao je u okno, a sve se odigralo toliko brzo da roditelji nisu stigli da reaguju.

U strahu da lift ne krene i smrvi mališana, otac je uskočio u rupu, dok je žena uključila svjetlo na telefonu, prenosi Dejli Mejl.

Komšije su čule zapomaganje, pa su zaustavile lift na trećem spratu, dok je otac izvlačio sina. Uspio je da ga vrati na bezbjedno, kroz razvaljena vrata, a dočekala ga je uplakana majka.

“Odmah smo otišli u bolnicu i, hvala Bogu, dijete je dobro. Mnogo se uplašio, ima modrice po glavi i leđima. Situacija je bila užasna“, izjavio je otac.

"Čudom je preživio"

Prema njegovim riječima, imali su ogromnu sreću što su komšije reagovale na vrijeme.

“Moj sin je čudom preživio. Pao je bez težih posljedica, a promašio je metalne šipke koje su ležale na dnu“, dodao je.

Nakon incidenta, nadležni su pokrenuli istragu zbog sumnje na ozbiljne propuste u bezbjednosti. Otac tvrdi da su liftovi u novoj zgradi, koja je useljena prije godinu dana, u katastrofalnom stanju.

“Tokom godinu dana, liftovi su radili svega dva mjeseca. Kada rade, čuje se škripanje, buka, zveckanje… strašno je ući u njih. Novi lift ne bi smio tako da funkcioniše“, rekao je otac.

dječak

lift

