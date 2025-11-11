Eksplozija ispred suda, poginulo najmanje 12 ljudi

Najmanje 12 osoba je poginulo, a 20 je povrijeđeno u eksploziji ispred suda u pakistanskoj prijestonici Islamabadu.

Eksplozija se dogodila u blizini zgrade Višeg suda u utorak rano popodne.

Izvor bezbjednosti u Pakistanu rekao je za Si-en-en da se eksplozija istražuje kao samoubilački napad.

Islamabad zahtijeva visok nivo bezbjednosti za ulazak i izlazak iz grada, sa određenim bezbjednosnim zonama širom prijestonice.

Eksplozija se dogodila na parkingu užurbanog pravosudnog kompleksa u oblasti u kojoj se nalaze brojni državne institucije.

Još uvijek nema nikakvih zahteva za preuzimanje odgovornosti za napad, ali je izvor bezbjednosti za Si-en-en naveo da su napad izvršili militanti povezani sa avganistanskim talibanima i Indijom.

Napad se dogodio manje od jednog dana nakon što su militanti izvršili napad na kadetski koledž u sjeverozapadnom Pakistanu, piše Telegraf.