Eksplozija ispred suda, poginulo najmanje 12 ljudi

Izvor:
Telegraf
11.11.2025
11:06
Komentari:0
Najmanje 12 osoba je poginulo, a 20 je povrijeđeno u eksploziji ispred suda u pakistanskoj prijestonici Islamabadu.
Eksplozija se dogodila u blizini zgrade Višeg suda u utorak rano popodne.
Izvor bezbjednosti u Pakistanu rekao je za Si-en-en da se eksplozija istražuje kao samoubilački napad.
Islamabad zahtijeva visok nivo bezbjednosti za ulazak i izlazak iz grada, sa određenim bezbjednosnim zonama širom prijestonice.
Eksplozija se dogodila na parkingu užurbanog pravosudnog kompleksa u oblasti u kojoj se nalaze brojni državne institucije.
Još uvijek nema nikakvih zahteva za preuzimanje odgovornosti za napad, ali je izvor bezbjednosti za Si-en-en naveo da su napad izvršili militanti povezani sa avganistanskim talibanima i Indijom.
Napad se dogodio manje od jednog dana nakon što su militanti izvršili napad na kadetski koledž u sjeverozapadnom Pakistanu, piše Telegraf.
