Kremlj: Rusija i dalje razmatra svrsishodnost nuklearnih testiranja

Izvor:

Sputnjik

11.11.2025

10:39

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Rad na utvrđivanju svrsishodnosti sprovođenja nuklearnih testiranja u Rusiji se nastavlja, za sada nema novih informacija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je istakao da do sada nisu stigla nikakva objašnjenja od američkih partnera u vezi sa sprovođenjem nuklearnih testiranja.

Лијекови

Svijet

Bande u Britaniji prave lijekove za mršavljenje

„Nije bilo zahtjeva za razgovore. Još jednom ponavljam da postoji mogućnost da se takvi razgovori organizuju maksimalno operativno. Rad u tom smislu se i dalje nastavlja, za sada nema novih informacija. Do sada nisu stigla nikakva objašnjenja od američkih partnera“, odgovorio je Peskov, piše Sputnjik.

Tagovi:

Kremlj

Nuklearno oružje

