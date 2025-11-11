Kremlj: Rusija i dalje razmatra svrsishodnost nuklearnih testiranja

Izvor:
Sputnjik
11.11.2025
10:39
Rad na utvrđivanju svrsishodnosti sprovođenja nuklearnih testiranja u Rusiji se nastavlja, za sada nema novih informacija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je istakao da do sada nisu stigla nikakva objašnjenja od američkih partnera u vezi sa sprovođenjem nuklearnih testiranja.
„Nije bilo zahtjeva za razgovore. Još jednom ponavljam da postoji mogućnost da se takvi razgovori organizuju maksimalno operativno. Rad u tom smislu se i dalje nastavlja, za sada nema novih informacija. Do sada nisu stigla nikakva objašnjenja od američkih partnera“, odgovorio je Peskov, piše Sputnjik.
