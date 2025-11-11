Logo
Large banner

Bande u Britaniji prave lijekove za mršavljenje

Izvor:

Agencije

11.11.2025

10:37

Komentari:

0
Банде у Британији праве лијекове за мршављење
Foto: Unsplash

Organizovane kriminalne bande u Velikoj Britaniji počele su da proizvode sopstvene brendirane lijekove za mršavljenje, koji dovode kupce u zabludu jer su dizajnirani da izgledaju kao originalni lijekovi, saopštila je britanska Agencija za regulaciju lijekova i zdravstvenih proizvoda (MHRA).

Šef jedinice za sprovođenje krivičnih dela MHRA Endi Morling izjavio je da "kriminalci ulažu u dizajniranje sopstvenog pakovanja i brendiranja (lijeka)... i prodaju ga predstavljajući se kao originalni proizvod - prenosi danas "Gardijan".

Prema njegovim riječima, zaplijena takvih lijekova je pokazala da su oni izgledali kao pravi, ali su bili nelicencirani i ilegalni za prodaju u Velikoj Britaniji.

"Najnoviji model i nivo ulaganja u pakovanje i proizvodne pogone za prodaju u industrijskim razmjerama, to je nesumnjivo organizovani kriminal. Zato radimo na tome da eliminišemo taj model prije nego što se ukorijeni", kazao je Morling.

Policija

Hronika

Jeziv prizor u bh. gradu: Na drvetu obješena koža i životinjska glava

MHRA je u prvoj raciji na ilegalnu fabriku lijekova za mršavljenje u Northemptonu u oktobru zaplijenila desetine hiljada praznih tuba za lijekove za mršavljenje, koji su bili spremni za punjenje, sirove hemijske sastojke, kao i više od 2.000 nelicenciranih lijekova retatrutid i tirzepatid, koji su bili namijenjeni za slanje kupcima.

U saopštenju nakon zaplijene lažnih lijekova za mršavljenje, MHRA je navela da novi model proizvodnje "daje kupcima lažni osjećaj sigurnosti misleći da kupuju originalni proizvod".

Podijeli:

Tagovi:

tablete

Mršavljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Претучени младић упао на бензинску пумпу, па изгубио свијест

Hronika

Pretučeni mladić upao na benzinsku pumpu, pa izgubio svijest

3 h

0
Језив призор у бх. граду: На дрвету објешена кожа и животињска глава

Hronika

Jeziv prizor u bh. gradu: Na drvetu obješena koža i životinjska glava

3 h

0
Завршено суђење за масакр у Гимназији у Санском Мосту

Hronika

Završeno suđenje za masakr u Gimnaziji u Sanskom Mostu

3 h

0
Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио

Republika Srpska

Kovačević Stanivukoviću: Politički Pinokio

3 h

1

Više iz rubrike

Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

Svijet

Osveta Rusije zbog tajne operacije na Balkanu: Letjeli kinžali

4 h

0
Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Svijet

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

4 h

0
Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених

Svijet

Drama na aerodromu: Vozilo za prevoz putnika udarilo u platformu, ima povrijeđenih

4 h

0
Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

Svijet

Tragedija u Mađarskoj: Petoro mladih stradalo u sudaru sa vozom

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

17

Pijani vozač udario u policijsko vozilo, povrijeđena dva policajca

14

13

Obratite pažnju na simptome: Postoji više vrsta anemije

14

12

Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

14

06

U Petrovu otkrivena plantaža indijske konoplje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner