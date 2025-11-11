Bande u Britaniji prave lijekove za mršavljenje

Izvor:
11.11.2025
Organizovane kriminalne bande u Velikoj Britaniji počele su da proizvode sopstvene brendirane lijekove za mršavljenje, koji dovode kupce u zabludu jer su dizajnirani da izgledaju kao originalni lijekovi, saopštila je britanska Agencija za regulaciju lijekova i zdravstvenih proizvoda (MHRA).
Šef jedinice za sprovođenje krivičnih dela MHRA Endi Morling izjavio je da "kriminalci ulažu u dizajniranje sopstvenog pakovanja i brendiranja (lijeka)... i prodaju ga predstavljajući se kao originalni proizvod - prenosi danas "Gardijan".
Prema njegovim riječima, zaplijena takvih lijekova je pokazala da su oni izgledali kao pravi, ali su bili nelicencirani i ilegalni za prodaju u Velikoj Britaniji.
"Najnoviji model i nivo ulaganja u pakovanje i proizvodne pogone za prodaju u industrijskim razmjerama, to je nesumnjivo organizovani kriminal. Zato radimo na tome da eliminišemo taj model prije nego što se ukorijeni", kazao je Morling.
MHRA je u prvoj raciji na ilegalnu fabriku lijekova za mršavljenje u Northemptonu u oktobru zaplijenila desetine hiljada praznih tuba za lijekove za mršavljenje, koji su bili spremni za punjenje, sirove hemijske sastojke, kao i više od 2.000 nelicenciranih lijekova retatrutid i tirzepatid, koji su bili namijenjeni za slanje kupcima.
U saopštenju nakon zaplijene lažnih lijekova za mršavljenje, MHRA je navela da novi model proizvodnje "daje kupcima lažni osjećaj sigurnosti misleći da kupuju originalni proizvod".
