Tragedija u Mađarskoj: Petoro mladih stradalo u sudaru sa vozom

Petoro mladih ljudi stradalo je u Mađarskoj, kada je voz udario u njihov automobil dok su se vraćali iz izlaska. Nesreću je jedina preživjela Viktorija (19), koja još ne zna da su njen mlađi brat, njegova djevojka i drugari poginuli.

Tragedija se dogodila u večernjim satima 4. novembra u selu Sentmartonkata, u blizini Budimpešte. U automobilu, kojim je upravljao Zoltan (24) nalazilo se još petoro mladih ljudi. Vraćali su se iz izlaska kada je Zoltan odlučio da projuri preko šina, iako je rampa krenula da se spušta. Brzi voz naletio je na njih i vozilo gurao narednih 500 metara duž pruge.

Preživjela samo Viktorija

Petoro mladih stradalo je na licu mjesta, dok je Viktorija sa teškim povredama hitno prebačena u bolnicu, gdje su se ljekari danima borili za njen život.

Njeno stanje se malo poboljšalo proteklih dana, pa su njenoj samohranoj majci Marti dopustili da uđe na odjeljenje da je vidi. Ipak, Marta nije imala srca da Viktoriji kaže da su sada ostale same na svijetu i da više nema njenog sina, a Viktorijinog brata.

Marta sada tuguje za sinom i strahuje za kćerku i to kako će oporavak teći. U suzama je za medije rekla da se Viktorija uopšte ne sjeća nesreće i da ne zna još kako da joj saopšti najgore vijesti - da su iz smrskanog vozila izvukli tijela njenog brata, njegove djevojke, njihovog najboljeg druga.

- Viktorija me je samo pitala da li je onaj koji joj je ovo uradio isto u bolnici. Rekli smo joj da ju je udario automobil jer smo željeli da je poštedimo strašne istine - rekla je Marta.

Ljekari kažu da se Viktorija polako oporavlja, ali da je dug put pred njom dok ne stane na svoje noge. Marta se nada da će Viktorija to uskoro i moći, ali je svjesna da će je tad čekati mnogo teži oporavak, emocionalni, jer će uskoro morati da joj kažu da njenih najmilijih više nema.

Zaobišao spuštenu rampu

Nikome i dalje nije jasno zašto je Zoltan uopšte odlučio da zaobilazi spuštenu rampu i prelazi prugu kad svi u selu dobro znaju da tuda tutnji brzi voz.

Oni koji su ga poznavali kažu da je bio neodgovoran vozač. Navodno je kobne večeri društvo izveo u grad da proslave što su mu odložili plaćanje kazne za saobraćajni prekršaj za tri nedjelje.

Zoltanov drugar navodi da je te večeri samo pukom srećom ostao živ. Kaže da su i njega zvali u provod, ali je njemu pobjegao autobus te im je javio da ipak neće doći.

- U jednom trenutku smo se čuli, imali smo video poziv, pokazivali su mi šta propuštam. Nedugo potom saznao sam da su mrtvi - rekao je mladić za mađarske medije.