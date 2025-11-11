Čaša ovog pića odmah nakon buđenja čini čuda za organizam

Probavni sistem je važan pokazatelj opšteg zdravlja. Ne utiče samo na to kako se osjećamo prije, tokom i poslije jela, već i na rad imunološkog sistema, raspoloženje i kognitivne funkcije.

Hrana igra veliku ulogu, ali i ono što pijemo, posebno voda. Početi dan čašom vode jednostavna je, a veoma efikasna navika za bolju probavu i opšte zdravlje, piše EatingWell.

Kako voda pomaže probavi?

Poslije nekoliko sati sna bez unosa tečnosti, sasvim je normalno probuditi se blago dehidriran. Ispijanje vode odmah nakon buđenja pomaže tijelu da se rehidrira i pokrene probavni sistem.

Optimalna hidratacija ključna je za pravilno funkcionisanje probave, a sve počinje već u ustima, jer voda podstiče lučenje pljuvačke koja vlaži i omekšava hranu i olakšava gutanje i varenje.

Osim toga, voda je presudna za kretanje hrane kroz probavni trakt. Kada unosimo premalo tečnosti, probava se usporava.

"Hronična nedovoljna hidratacija i zatvor idu jedno uz drugo. Dehidriran probavni sistem može dovesti do suve stolice i poteškoća u održavanju redovne stolice", objašnjava dijetetičarka Daniel Taunsend.

Dodaje da je voda "neophodna za podmazivanje cijelog probavnog sistema". Rezultat su mekša stolica i lakše pražnjenje creva, a pravilna hidratacija pomaže i radu peristaltike, prirodnih kontrakcija crijeva koje podstiču pražnjenje.

Ako se zatvor ne povuče ni poslije povećanja unosa tečnosti, uzrok može biti nedostatak vlakana ili neki drugi zdravstveni problem, pa je dobro posavjetovati se sa ljekarom.

Uloga vode u apsorpciji hranljivih materija

Voda je ključna i za prenos hranljivih materija kroz tijelo. Kako objašnjava Taunsend, voda "d‌jeluje kao vozilo za transport hranljivih materija kroz krvotok".

Pošto su mnogi vitamini i minerali rastvorljivi u vodi, tijelo može efikasno da ih apsorbuje samo ako smo dovoljno hidrirani.

"Bez dosledne pravilne hidratacije, hranljive materije potrebne za održavanje zdravlja i funkcije organa ne mogu dobro da se apsorbuju", dodaje ona.

Kako povećati unos vode tokom dana?

Obična voda je najbolji izbor, ali i druga pića i hrana doprinose unosu tečnosti. Jednostavan trik je da držite čašu vode na noćnom ormariću i popijete je čim se probudite. Kafa i čaj, uprkos popularnom uvjerenju, takođe doprinose hidrataciji, iako manje od vode.

"Kofein i drugi sastojci u kafi povećavaju peristaltiku, zbog čega mnogi ljudi osjete potrebu za pražnjenjem crijeva poslije jutarnje šoljice kafe", objašnjava dijetetičarka Kelsi Rasel-Murej.

Ako vam je obična voda dosadna, možete joj dodati ukus svježeg limuna, bobičastog voća ili mente.

"Limunska kiselina u limunu može podstaći stvaranje pljuvačke i pomoći gutanju i varenju", kaže Tausdend.

Ni hranu ne treba zaboraviti, jer čak oko 20 odsto dnevnog unosa tečnosti dolazi iz voća i povrća, koje sadrži i do 90 odsto vode.

Taunsend upozorava da nije dobro piti velike količine vode od‌jednom, jer to može izazvati nadutost.

"Preporučujem hidrataciju u više manjih gutljaja tokom dana, umjesto da popijete veliku količinu od‌jednom", savetuje ona.