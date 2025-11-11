Svako jutro dodajte ovo u kafu i bićete puni energije cijeli dan

Kafa je napitak bez kog veliki broj ljudi ne može ni da zamisli da započne svoj dan, a uz ove dodatke ona zaista postaje energetska bomba za cijeli dan. Radi se o mješavini kokosovog ulja, kakaa i prirodnog šećernog alkohola (eritritol) kojeg zovu i zdravom zamjenom za klasični šećer.

Svako jutro se kašičica te smjese dodaje u vruću kafu. Oni koji su isprobali ovu metodu dobijanja energije kažu da zaista pomaže.

Zanimljivosti Kome su zvijezde naklonjene danas?

Inače, kakao je bogat gvožđem, bakrom, magnezijumom, manganom, kalijumom, fosforom, cinkom i selenom. Osim toga, kakao je namirnica koja ima izuzetno puno antioksidansa, više od većine druge hrane.

Uloga kokosovog ulja je usporavanje probave kofeina i smanjivanje neželjenog efekta kafe. Ono sadrži određene zasićene masne kiseline koje se lako razgrađuju i relativno brzo pretvaraju u energiju. Kombinacija kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije u telu i obezbeđuje energiju koja je dugotrajnija i stabilnija.

Takođe, masne kiseline kakve su u kokosovom ulju smanjuju apetit i osjećaj gladi pa mogu doprinijeti gubitku suvišnih kilograma. Prema jednoj studiji, ljudi koji namirnice s takvim masnim kiselinama jedu za doručak, obično ručaju kasnije od onih koji nemaju takvu naviku.

Društvo Dan primirja u Prvom svjetskom ratu

Recept za tu mješavinu:

Sastojci:

-šoljica (od 2,5 dcl) omekšanog kokosovog ulja

-šoljica (od 2,5 dcl) kakaa

-3 kašičice eritritola

Postupak:

Sve sastojke dobro promiješajte, tako da smjesa bude glatka pa je stavite u teglu i u frižider da postane čvrsta.

Svijet Prevozio putnike, pa se zakucao u dok terminala: Broje se povrijeđeni

Potom teglu čuvajte u ormariću pored kafe i dodajte u jutarnju šoljicu omiljenog napitka – po jednu kašičicu. Miješajte dok se ne otopi.