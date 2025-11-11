Logo
Svako jutro dodajte ovo u kafu i bićete puni energije cijeli dan

Izvor:

Krstarica

11.11.2025

07:39

Свако јутро додајте ово у кафу и бићете пуни енергије цијели дан
Foto: pexels/ Raymond Petrik

Kafa je napitak bez kog veliki broj ljudi ne može ni da zamisli da započne svoj dan, a uz ove dodatke ona zaista postaje energetska bomba za cijeli dan. Radi se o mješavini kokosovog ulja, kakaa i prirodnog šećernog alkohola (eritritol) kojeg zovu i zdravom zamjenom za klasični šećer.

Svako jutro se kašičica te smjese dodaje u vruću kafu. Oni koji su isprobali ovu metodu dobijanja energije kažu da zaista pomaže.

Inače, kakao je bogat gvožđem, bakrom, magnezijumom, manganom, kalijumom, fosforom, cinkom i selenom. Osim toga, kakao je namirnica koja ima izuzetno puno antioksidansa, više od većine druge hrane.

Uloga kokosovog ulja je usporavanje probave kofeina i smanjivanje neželjenog efekta kafe. Ono sadrži određene zasićene masne kiseline koje se lako razgrađuju i relativno brzo pretvaraju u energiju. Kombinacija kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije u telu i obezbeđuje energiju koja je dugotrajnija i stabilnija.

Takođe, masne kiseline kakve su u kokosovom ulju smanjuju apetit i osjećaj gladi pa mogu doprinijeti gubitku suvišnih kilograma. Prema jednoj studiji, ljudi koji namirnice s takvim masnim kiselinama jedu za doručak, obično ručaju kasnije od onih koji nemaju takvu naviku.

Recept za tu mješavinu:

Sastojci:

-šoljica (od 2,5 dcl) omekšanog kokosovog ulja

-šoljica (od 2,5 dcl) kakaa

-3 kašičice eritritola

Postupak:

Sve sastojke dobro promiješajte, tako da smjesa bude glatka pa je stavite u teglu i u frižider da postane čvrsta.

Potom teglu čuvajte u ormariću pored kafe i dodajte u jutarnju šoljicu omiljenog napitka – po jednu kašičicu. Miješajte dok se ne otopi.

