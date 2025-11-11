Poginuo poznati srpski di-džej

11.11.2025
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, 7. novembra 2025, na magistralnom putu Danilovgrad–Nikšić, kod mjesta Zagorak u Crnoj Gori, poginuo je državljanin Srbije i Nišlija Vladan Spiridonović Spirko.
Vladan Spiridonović Spirko bio je ključna figura u razvoju niške elektronske muzičke scene, poznat kao di-džej, producent i organizator prvih rejv žurki u gradu.
Kao osnivač kluba „XL”, utemeljio je prostor koji je imao pionirsku ulogu u promociji andergraund elektronske muzike u Nišu. Njegov premijerni javni nastup održan je 1992. godine u legendarnom „Noćnom klubu”, gdje je sa samo 16 godina postao rezident di-džej.
Početkom 90-ih okrenuo se elektronskim žanrovima.
Tokom višedecenijskog istraživanja elektronske muzike, Spirko je razvijao sopstveni umjetnički izraz, kombinujući različite podžanrove i stvarajući jedinstven zvuk koji je stalno evoluirao. Bio je vizionar, umjetnik, DJ, producent, promoter i maestralni frizer-stilista.
Iznad svega, bio je posvećen sin, brat, suprug i otac, piše portal Niške vesti.
