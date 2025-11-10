Vraća se Aleksandra Prijović, evo gdje će pjevati za Novu godinu

Aleksandra Prijović se vraća na scenu poslije pauze koju je napravila zbog trudnoće.

Ona će prvi nastup imati u Baru, nakon toga će 31. decembra nastupiti u Zagrebu na dnevnoj žurci.

Kako je saopšteno, u prodaju je, za dnevnu žurku u Zagrebu, pušteno 10.000 ulaznica, ali je hladan tuš dočekao većinu ljudi iz Hrvatske koji su ušli na sajt kako bi kupili ulaznice.

Čini se da će Zagrepčani i svi koji imaju namjeru da dođu na dnevnu žurku morati dobro da isprazne džepove.

Naime, na društvenim mrežama najava njenog novogodišnjeg nastupa izazvala je burne reakcije zbog cijena ulaznica.

Na sajtu koji zvanično prodaje karte, piše da je cijena stola čak 700 evra.

Korisnici širom mreža objavljuju cijene ulaznica a mnogi smatraju da je to previše i da nije realno ničijem standardu na Balkanu.

Podsjetimo, Aleksandra Prijović se brzo vratila na scenu nakon porođaja i pošto je na svijet donijela kćerkicu Ariu. Pjevačica je odlučila da ne pravi veliku pauzu, pa se nije dugo čekalo ni na njena javna pojavljivanja, kao ni na nastupe.

(Telegraf)