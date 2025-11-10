"Kija je imala intimne odnose sa ovim voditeljem" Isplivale tvrdnje o pobjednici Zadruge

Izvor:
Blic
10.11.2025
17:01
Komentari:0
Bora Santana iznio je tvrdnje da su pobjednica "Zadruge" Kija Kockar i voditelj Filip Đukić u rijalitiju imali intimne odnose.
U prvoj sezoni "Zadruge", Kija Kockar je odnijela pobjedu, a u rijaliti je ušla zbog tadašnjeg muža Slobe Radanovića koji ju je varao sa Lunom Đogani.
Tanja Stijelja Boginja zainteresovala se za prošlost cimera iz "Zadruge 9 Elite" Filipa Đukića i ljubavne afere koje je imao u ''Zadruzi''.
Nju je posebno zaintrigirao odnos sa Kijom Kockar, a Bora Santana je tom prilikom otkrio šta zna o tome.
- Da li je Kija bila stvarno sa Filipom?
- Čolak i ja smo ih u krevetu zatekli kad su se mazili, ali tu ništa nije bilo dok su bili u krevetu. E, onda kada je on bio vođa, ili ona, ne mogu da se sjetim, kamere nisu bile u kupatilu, ali je kamera iz kuće gledala na toalet. Međutim, zid su zatresli i polomili su wc šolju, to smo Miki i ja zatekli. Njeni fanatici bijedni su slagali da smo Miki i ja polomili wc šolju, kao da bi ih optužili da su imali intimne odnose - rekao je Bora.
- Kija to nikada nije priznala? - upitala je Boginja.
- Ne, nije, ali se poslije sve to saznalo - kazao je Bora.
Podsjetimo, Filip Đukić učestvovao je u rijalitiju "Zadruga1" , a tokom ove sezone dosta se pričalo o njegovom odnosu sa pobjednicom Kristinom Kijom Kockar.
Tada su među zadrugarima počele da kruže priče kako su Filip i Kija bili intimni.
- Ne bih o tome pričao. Ne volim da pričam sa kim sam i šta radio. Tad sam pogrešio što sam neke stvari pričao, nebitno da li je istina ili ne, nije trebalo. Od tada više ne pričam jer mi se vratilo kao bumerang - rekao je bivši rijaliti učesnik.
(Blic)
Scena
3 mj0
Scena
4 mj0
Fudbal
5 mj0
Scena
6 mj0
Najnovije
Najčitanije
19
07
18
57
18
56
18
51
18
49
Trenutno na programu