"Kija je imala intimne odnose sa ovim voditeljem" Isplivale tvrdnje o pobjednici Zadruge

Bora Santana iznio je tvrdnje da su pobjednica "Zadruge" Kija Kockar i voditelj Filip Đukić u rijalitiju imali intimne odnose.

U prvoj sezoni "Zadruge", Kija Kockar je odnijela pobjedu, a u rijaliti je ušla zbog tadašnjeg muža Slobe Radanovića koji ju je varao sa Lunom Đogani.

Tanja Stijelja Boginja zainteresovala se za prošlost cimera iz "Zadruge 9 Elite" Filipa Đukića i ljubavne afere koje je imao u ''Zadruzi''.

Nju je posebno zaintrigirao odnos sa Kijom Kockar, a Bora Santana je tom prilikom otkrio šta zna o tome.

- Da li je Kija bila stvarno sa Filipom?

Kija Kockar

- Čolak i ja smo ih u krevetu zatekli kad su se mazili, ali tu ništa nije bilo dok su bili u krevetu. E, onda kada je on bio vođa, ili ona, ne mogu da se sjetim, kamere nisu bile u kupatilu, ali je kamera iz kuće gledala na toalet. Međutim, zid su zatresli i polomili su wc šolju, to smo Miki i ja zatekli. Njeni fanatici bijedni su slagali da smo Miki i ja polomili wc šolju, kao da bi ih optužili da su imali intimne odnose - rekao je Bora.

- Kija to nikada nije priznala? - upitala je Boginja.

- Ne, nije, ali se poslije sve to saznalo - kazao je Bora.

Filip o odnosu sa Kijom: "Pogriješio sam"

Podsjetimo, Filip Đukić učestvovao je u rijalitiju "Zadruga1" , a tokom ove sezone dosta se pričalo o njegovom odnosu sa pobjednicom Kristinom Kijom Kockar.

Tada su među zadrugarima počele da kruže priče kako su Filip i Kija bili intimni.

- Ne bih o tome pričao. Ne volim da pričam sa kim sam i šta radio. Tad sam pogrešio što sam neke stvari pričao, nebitno da li je istina ili ne, nije trebalo. Od tada više ne pričam jer mi se vratilo kao bumerang - rekao je bivši rijaliti učesnik.

