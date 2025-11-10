Logo
Large banner

"Kija je imala intimne odnose sa ovim voditeljem" Isplivale tvrdnje o pobjednici Zadruge

Izvor:

Blic

10.11.2025

17:01

Komentari:

0
"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

Bora Santana iznio je tvrdnje da su pobjednica "Zadruge" Kija Kockar i voditelj Filip Đukić u rijalitiju imali intimne odnose.

U prvoj sezoni "Zadruge", Kija Kockar je odnijela pobjedu, a u rijaliti je ušla zbog tadašnjeg muža Slobe Radanovića koji ju je varao sa Lunom Đogani.

Tanja Stijelja Boginja zainteresovala se za prošlost cimera iz "Zadruge 9 Elite" Filipa Đukića i ljubavne afere koje je imao u ''Zadruzi''.

Nju je posebno zaintrigirao odnos sa Kijom Kockar, a Bora Santana je tom prilikom otkrio šta zna o tome.

- Da li je Kija bila stvarno sa Filipom?

Kija Kockar

- Čolak i ja smo ih u krevetu zatekli kad su se mazili, ali tu ništa nije bilo dok su bili u krevetu. E, onda kada je on bio vođa, ili ona, ne mogu da se sjetim, kamere nisu bile u kupatilu, ali je kamera iz kuće gledala na toalet. Međutim, zid su zatresli i polomili su wc šolju, to smo Miki i ja zatekli. Njeni fanatici bijedni su slagali da smo Miki i ja polomili wc šolju, kao da bi ih optužili da su imali intimne odnose - rekao je Bora.

- Kija to nikada nije priznala? - upitala je Boginja.

- Ne, nije, ali se poslije sve to saznalo - kazao je Bora.

Filip o odnosu sa Kijom: "Pogriješio sam"

Podsjetimo, Filip Đukić učestvovao je u rijalitiju "Zadruga1" , a tokom ove sezone dosta se pričalo o njegovom odnosu sa pobjednicom Kristinom Kijom Kockar.

Tada su među zadrugarima počele da kruže priče kako su Filip i Kija bili intimni.

- Ne bih o tome pričao. Ne volim da pričam sa kim sam i šta radio. Tad sam pogrešio što sam neke stvari pričao, nebitno da li je istina ili ne, nije trebalo. Od tada više ne pričam jer mi se vratilo kao bumerang - rekao je bivši rijaliti učesnik.

(Blic)

Podijeli:

Tagovi:

Kristina Kija Kockar

rijaliti

Seksualni odnosi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Побједница шоуа ''Никад није касно'' признала да и у 97. години иде у казино

Scena

Pobjednica šoua ''Nikad nije kasno'' priznala da i u 97. godini ide u kazino

3 mj

0

Scena

Kija Kockar pričala o filmovima za odrasle

4 mj

0
Душан Влаховић уплатио 100.000 евра саиграчу да врати коцкарске дугове

Fudbal

Dušan Vlahović uplatio 100.000 evra saigraču da vrati kockarske dugove

5 mj

0
Кија Коцкар купила нову некретнину: Пазарила стан у иностранству

Scena

Kija Kockar kupila novu nekretninu: Pazarila stan u inostranstvu

6 mj

0

Više iz rubrike

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Scena

Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

3 h

0
Марија Шерифовић сломљена због смрти оца: Чувај нас тамо гдје си сада

Scena

Marija Šerifović slomljena zbog smrti oca: Čuvaj nas tamo gdje si sada

4 h

0
Ruža cvijet

Scena

Preminuo otac Marije Šerifović

5 h

0
Емилија Кларк

Scena

Deneris Targarjen doživjela dva moždana udara

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

07

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

18

57

Centralne vijesti, 10.11.2025.

18

56

Vraća se Miholjsko ljeto?

18

51

Tramp: Patriote koje nisu uzimale slobodno će dobiti po 10.000 dolara

18

49

Više naselja u Banjaluci i Laktašima bilo bez struje, ovo je razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner