Marija Šerifović slomljena zbog smrti oca: Čuvaj nas tamo gdje si sada

B92

10.11.2025

14:37

Марија Шерифовић сломљена због смрти оца: Чувај нас тамо гдје си сада

Otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo je danas u Kragujevcu poslije teške bolesti.

Marija se sada oglasila ovim tužnim povodom na Instagramu gdje je kratko napisala:

"Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion", napisala je ona uz očevu fotografiju iz mlađih dana.

Алкотест

Hronika

Zbog alkohola sankcionisano 97 vozača

Rajko Šerifović rođen je u Kragujevcu, gde je živio do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je muziku. Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio kćerku Mariju Šerifović. Njih dvoje su se razveli 2003. godine,piše B92.

Kako su naveli mediji, on je posljednji put viđen u javnosti na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine.

Marija Šerifović

