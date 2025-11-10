Marija Šerifović slomljena zbog smrti oca: Čuvaj nas tamo gdje si sada

Izvor:
B92
10.11.2025
14:37
Otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo je danas u Kragujevcu poslije teške bolesti.
Marija se sada oglasila ovim tužnim povodom na Instagramu gdje je kratko napisala:
"Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion", napisala je ona uz očevu fotografiju iz mlađih dana.
Rajko Šerifović rođen je u Kragujevcu, gde je živio do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je muziku. Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio kćerku Mariju Šerifović. Njih dvoje su se razveli 2003. godine,piše B92.
Kako su naveli mediji, on je posljednji put viđen u javnosti na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine.
