Deneris Targarjen doživjela dva moždana udara

Izvor:

Agencije

10.11.2025

11:34

Емилија Кларк
Foto: Screenshot

Emilija Klark, glumica koju svijet zna kao Daeneris Targerjen iz serije "Igra prijestola", preživjela je dva moždana udara do svoje 35. godine.

Ljekari su govorili da je to gotovo nemoguće izdržati bez teških posljedica.

Imala je dvije aneurizme, opasno proširenje krvnog suda u mozgu. Posljedica: više operacija, dug oporavak, i činjenica koju sama ne skriva.

"Dio mog mozga više nije za upotrebu, naprosto je nevjerovatno da uopšte mogu da hodam i govorim, ponekad smisleno", rekla je Emilija.

Prvi moždani udar doživjela je 2011. godine, odmah nakon završetka snimanja prve sezone "Igre prijestola“. Bila je na treningu kada je osjetila jak pritisak u glavi.

"Trener me je stavio u položaj za plank i odmah sam osjetila kao da mi elastična traka steže mozak. Pokušala sam da izguram trening do kraja i ignorišem bol, ali jednostavno nisam mogla", rekla je glumica.

Bol je postala nepodnošljiva. Skoro je dopuzala do garderobe. Hitna, bolnica, magnetna rezonanca. Dijagnoza je glasila: subarahnoidno krvarenje, oblik moždanog udara koji ugrožava život.

Nije mogla da se sjeti sopstvenog imena

Operacija mozga bila je neizbježna.

Kada se probudila iz anestezije, nije mogla da se sjeti ni sopstvenog imena. Nije mogla da govori. Ljekari su utvrdili da ima afaziju, poremećaj govora nastao zbog oštećenja mozga.

"Zamolila sam medicinsko osoblje da me puste da umrem. Moj rad i moj život zasnivaju se na jeziku i komunikaciji. Bez toga sam bila izgubljena", prisjetila se Emilija.

Ali njen oporavak je krenuo protiv svih očekivanja. Poslije sedam dana, govor je počeo da se vraća. Ljekari su to nazvali čudom. Ona ga naziva tvrdoglavošću.

Kasnije, kada je preživjela i drugu aneurizmu i opet se vratila glumi, odlučila je da iskustvo pretvori u nešto što znači i drugima. Osnovala je organizaciju "Sejm Ju", posvećenu rehabilitaciji ljudi sa povredama mozga, moždanim udarima i neurološkim traumama.

Ne da bi bila "inspiracija". Nego da niko ne mora da prolazi kroz isto sam.

I zato danas, kada govori, ne govori kao "zvijezda", nego kao neko ko je vidio šta znači nestati pa se vratiti.

"Bez komunikacije nisam znala ko sam. Ali kada sam povratila glas, povratila sam i sebe", ispričala je.

To je cijela priča. Bez herojskog narativa, bez svjetlucanja. Samo žena koji se vraća sebi, piše "Stori".

Tag:

moždani udar

